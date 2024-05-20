Президент Ірану Раїсі і ще троє високопосадовців загинули під час авіатрощі з гелікоптером (фото, відео)

Президент Ірану Раїсі та всі інші члени делегації, які перебували у гвинтокрилі, що розбився вчора в іранських горах, загинули. Про це повідомляють ЗМІ Ірану, а також голова Іранського напівмісяця Червоного Хреста. Віце-президент Ірану Мансурі підтвердив загибель президента Раїсі під час аварії вертольота.

Залишки гелікоптера знайшли сьогодні вранці.

Інформують Новини України – НСН.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азарбайджан Малек Рахматі і Мухаммед Алі аль-Хашем – імам Тебріза, загинули в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю.

Про це повідомляє у понеділок рано вранці іранське інформагентство Mehr.

Вертоліт, на борту якого перебували президент Ебрагім Раїсі, міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахян, розбився в неділю в густому лісовому масиві у Східному Азербайджані. Всі пасажири гелікоптера загинули мученицькою смертю, – йдеться у повідомленні

Всього загиблими внаслідок авіатрощі вважаються 8 осіб.

Уряд Ірану проведе екстрене засідання після повідомлення про загибель президента Раїсі, – повідомляє ІRNA

Зазначимо, що вчора, 19 травня, агенція Reuters з посиланням на іранські ЗМІ поширила інформацію, що гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі на борту здійснив жорстку посадку. Делегація поверталася із зустрічі з президентом Азербайджану.

Відео з того самого гвинтокрилу – як зазначається, воно було зроблене за декілька хвилин до авіатрощі.

Було розпочато пошуки, які ускладнило те, що гелікоптер приземлився у важкодоступному місці – в горах, зарослих лісом. До того ж не сприяла пошукам погода. Спочатку дощило, а потім почався сніг з хурделицею.

Заступник глави МЗС Ірану повідомляв, що нібито вдалося вийти на зв’язок з одним із членів делегації. Імам міста Тебріз, який був у гелікоптері з Раїсі, двічі після жорсткої посадки виходив на зв’язок і повідомляв про погане самопочуття.

Пошуки гвинтокрила тривали всю ніч. В них брали участь десятки бригад.

Сьогодні гелікоптер знайшли. Повідомляється, що він повністю вигорів.

Оприлюднено перші фото і відео з місця пригоди.

Виконувати обов’язки президента Ірану після загибелі Ібрагіма Раїсі буде Мохаммад Мохбер – перший віце-президент країни.

Тим часом, Тегеранська фондова біржа призупинила роботу після повідомлення про загибель президента Ірану Раїсі, – заявила рада директорів.

Президент Ірану Раїсі – що про нього відомо

63-річний Раїсі був обраний президентом Ірану в 2021 році. Він наказав посилити моральні закони, спостерігав за кривавим придушенням антиурядових протестів і активно наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами.

Раїсі перебував під санкціями США частково за його причетність до масової страти тисяч політичних в’язнів у 1988 році наприкінці кривавої ірано-іракської війни.

Іран озброїв Росію в її війні проти України, а також здійснив масований удар із застосуванням безпілотників і ракет по Ізраїлю під час його війни проти ХАМАС у секторі Газа. Він також продовжує озброювати проксі-групи на Близькому Сході, такі як єменські повстанці-хусити та ліванська Хезболла.

Зазначимо, що у подвійній політичній системі Ірану, розколотій між клерикальним істеблішментом і урядом, саме верховний лідер, а не президент, має останнє слово щодо всіх основних напрямків політики. Але багато хто вважав Раїсі сильним претендентом на місце свого 85-річного наставника, верховного лідера аятолли Алі Хаменеї, який рішуче підтримував основну політику Раїсі.

За словами іранських журналістів, президент є “головною фігурою в іранському політичному та релігійному суспільстві”, але “він у жодному разі не є загальнопопулярним”.

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