Коли очікувати на спад води після підриву Каховської ГЕС – озвучено терміни

Вода після підриву Каховської ГЕС окупантами ще буде прибувати. В уряді озвучили терміни, коли очікувати на спад води

Спад рівня води у Херсонській області очікується після 20-х чисел червня.

Про це повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону.

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Затоплення відбувається як правого берега в Херсонській області, так і лівого, який на сьогодні окупований російськими терористами. Відповідно доступ туди (на лівобережжя – ред.) наразі не можливий. Також, за нашими прогнозами, ще декілька днів вода буде прибувати. Потім вона буде стояти, й десь ближче до 20-х чисел червня вода почне спадати”, – зазначив він.

Коли очікувати на спад води після підриву Каховської ГЕС

Краснолуцький додав, що після спаду води можна буде оцінити наслідки підтоплення на територіях, які зараз контролює Україна. У захоплених росіянами районах оцінити збитки можна буде лише після повної деокупації.

Херсонську область затоплює

Варто зазначити, що після підриву окупантами Каховської ГЕС найбільше постраждала Херсонська область. Вода затоплює правий та окупований лівий берег регіону.

На підконтрольних Україні територіях проводиться евакуація населення та тварин. На окупованих територіях так звана “влада” не намагається допомогти людям.

Станом на ранок 8 червня у Херсонській області затоплено 600 квадратних кілометрів територій, більшість з них – на лівому березі. Також влада првідомила про перші офіційні жертви – в окупованих Олешках відомо про трьох загиблих.

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