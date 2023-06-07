Які будуть наслідки підриву Каховської ГЕС – розповіли в “Укргідроенерго”

Генеральний директор “Укргідроенерго” Ігор Сирота спрогнозував, які будуть наслідки підриву Каховської ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води продовжує зростати. Очікується, що в подальшому буде збільшуватися не висота підтоплень, а ширина.

Про це заявив генеральний директор “Укргідроенерго” Ігор Сирота під час телемарафону.

Про це повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Ми бачимо, що Каховське водосховище упало в рівні на 2,5 метри. В Херсоні підняття води на 5 метрів. Ще цю добу вона буде підійматися”, – сказав він.

За його словами, рівень спрацювання в Каховському водосховищі дещо призупиняється: якщо вчора спостерігали спрацювання від 30 до 40 см, то сьогодні це 5-7 см.

“Це говорить про те, що спрацювання буде не за чотири доби, а все ж розтягнеться в часі. Воно вже не буде нести таких катастрофічних наслідків, але може розширятися. Тобто буде збільшуватися не висота підтоплень, а ширина”,- додав Сирота

Які будуть наслідки підриву Каховської ГЕС

Ситуація в Херсоні

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що найкритичніша ситуація в місті і найбільше підтоплений – мікрорайон Корабел.

“Це Острів, як його називають серед людей. Там вода піднялася до трьох метрів і це найбільш затоплений район, який фактично опинився під водою. Також тривають підтоплення в районі Річпорту. Декілька вулиць там затоплено. Також підтоплено селище Антонівка”, – розповів Хлань

Він зазначив, що здебільшого місто Херсон знаходиться все ж таки на більш високих позиціях.

“Тому можна сказати, що до 20% міста підтоплене”, – додав Хлань.

Як відомо, окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 близько 3 години. Руйнування викликало масштабну повінь. Під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів, переважно на окупованій території.

За даними британської розвідки, дамба продовжить руйнуватися протягом наступних кількох днів, що призведе до нових повеней

Наукові розрахунки показують, що хвиля після руйнування Каховської ГЕС сходитиме протягом двох днів. Максимальна висота підйому води становитиме 3 метри.

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