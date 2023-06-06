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Від паніки до реальності: наслідки підриву Каховської ГЕС (відео)

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Від паніки до реальності: наслідки підриву Каховської ГЕС (відео)
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Про реальні, на його думку, наслідки підриву Каховської ГЕС розповів директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, передає НСН.

Давайте спробуємо розібратися з тим, чому росіяни підірвали дамбу і які це матиме наслідки? – написав Денисенко у своєму блозі

Вадим Денисенко

Наслідки підриву Каховської ГЕС

  1. Головна причина підриву ГЕС не воєнна, а інформаційна. Росіянам потрібно перебити тему Шебєкіно і білгородщини, де вони в патовій ситуації. Паралельно, вони вже почали качати історію, що вони будуть підривати інші ГЕС. Підірвати інші ГЕС вони навіть теоретично не можуть, але точно будуть про це говорити і сіяти в нас паніку.
  2. Окрема панічна лінія – запорізька АЕС. Проте, з того, що кажуть мені енергетики, води для охолодження Запорізької АЕС вистачить, як мінімум, на місяць. Тому поки точно панікувати не потрібно. Але, на жаль, ми маємо розуміти: росіяни почнуть шантажувати світ Запорізькою АЕС. Це їхній єдиний козир по підняттю ставок.
  3. Підрив ГЕС, на жаль, дещо ускладнює можливості контрнаступу на Херсонщині. Точніше, це відтягує в часі цей контрнаступ.
  4. Ті хто зараз говорить, що води в Криму не буде, помиляються. Водосховища там повні і кілька місяців це питання не буде взагалі актуальним. Зрештою, Крим прожив 8 років без дніпровської води.

Нагадаємо, раніше Міністерство захисту довкілля й природних ресурсів публікувало ось таку інфографіку наслідків падіння води у Каховському водосховищі. Зокрема, на ній можна побачити наслідки для ЗАЕС – за рівня води в 13.2 м. можливе припинення охолодження реакторів. А падіння рівня води нижче відмітки у 12 метрів означатиме екологічну катастрофу.

наслідки підриву Каховської ГЕС (відео)

Тим часом, те, що залишилося від Каховської ГЕС, станом на 11:00 6 червня майже повністю сховалося під водою

Центр окупованої Нової Каховки виглядає так

А у Запоріжжі вода відступає

Ще новини України: Як підрив Каховської ГЕС вплине на енергосистему України – експерт

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