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Свята у серпні 2023 – чи буде вихідним День Незалежності

Журналіст
Свята у серпні 2023 – чи буде вихідним День Незалежності
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День Незалежності України, — державне свято, яке відзначається щороку 24 серпня. Чи буде цей день вихідним і які ще свята у серпні чекають на українців

День Незалежності – це день, коли наша держава офіційно почала свій шлях до самоідентичності. Зазвичай це свято відзначається пишно і українці отримують додатковий вихідний. Але чи буде так цього року?

Про це та про інші свята у серпні розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Чи буде вихідним День Незалежності

Цього року 24 серпня припадає на понеділок, який згідно зі статтею 73 “Кодексу законів про працю”, має бути вихідним, адже це – визначне державне свято.

Однак через воєнний стан всі державні вихідні скасовуються, і минулого року святкування Незалежності не було пов’язане з додатковим відпочинком.

Поки що в Україні воєнний стан продовжено до 18 серпня. Якщо ж його пролонгують ще на 90 днів, то вихідного 24 серпня звісно ж не буде.

Усього в серпні 31 календарний день, з них 8 днів будуть вихідними цього року і 23 – робочими.

Вихідними у серпні стануть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 29, 27 число.

Свята у серпні 2023 – чи буде День Незалежності вихідним

Всі найважливіші свята у серпні 2023

  • 1 серпня – День інкасатора
  • 2 серпня – День аеромобільних військ
  • 5 серпня – Міжнародний день світлофора
  • 7 серпня – День Повітряних сил Збройниx Сил України
  • 8 серпня – День військ зв’язку Збройниx Сил України
  • 9 серпня – Мiжнародний день корінних народів світу
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді
  • 14 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини, Медовий Спас, або Маковія
  • 15 серпня – День археолога
  • 19 серпня – День пасічника, Преображення Господнє (Яблучний Спас)
  • 21-25 серпня – Курбан-байрам
  • 23 серпня – День Державного Прапора України
  • 24 серпня – День Незалежності України
  • 27 серпня – День авіації України
  • 27 серпня – День далекобійника
  • 28 серпня – День шахтаря, Успіння Пресвятої Богородиці
  • 29 серпня – Горіховий (Хлібний) Спас

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