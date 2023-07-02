Погода у липні радуватиме українців то сонцем, то дощами – детальний прогноз погоди на липень, який дали синоптики на місяць.

Про це НСН дізнався га сайті ТСН.

Прогноз погоди на липень 2023

Укргідрометцентр: то дощ, то сонце

Як розповів в ексклюзивному коментарі для ТСН заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, липень завжди – найтепліший місяць року, в ньому майже не буває холодних ночей, як у червні чи серпні. Ще одна відмінна риса липня – спекотна, але нестійка погода з грозами, шквалами, зливами, градом.

“Цьогорічний липень виявиться спекотним, середньомісячна температура близько 25 градусів тепла, на півдні та сході України спека вдень становитиме до 34-41 градуса в тіні, – говорить Анатолій Прокопенко. – Комфортніше буде в гірських районах, там максимальна температура не вища за +24-30 градусів, а середньомісячна становитиме 16-18 градусів тепла. В цілому нинішній липень прогнозується теплішим, ніж торік. Середня місячна температура виявиться вищою за норму на 1-2 градуси. Грози, шквали, сильні зливи відзначаються у липні на всій території України, тут винятків не буває”.

Опадів, за словами Анатолія Покопенка, у липні випаде більше, ніж у досить посушливому червні, але дощі пройдуть нерівномірно. Місячна кількість опадів очікується 42-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та Рівненщині місцями 100-170 мм. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях це в межах норми, на решті території країни це 120-125% норми.

Також Анатолій Прокопенко уточнив, що детальніший і точніший прогноз погоди можливо зробити не більше ніж на п’ять днів.

За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, нинішній липень має бути теплішим на 2-3 градуси, ніж червень. Найвища температура повітря у липні – 41 градус тепла в тіні (південні та східні регіони), найнижча – 1 градус тепла (північний схід України). На високогір’ях Карпат у липні було зафіксовано й мороз, але невеликий, мінус 1 градус.

Цього року ймовірність таких екстремальних температур незначна, вони очікуються близькими до середніх багаторічних значень.

Погодні сайти: розгул стихії можливий

Узагальнений прогноз погодних сайтів на липень показує, що місяць очікується спекотним і дощовим. Спільною рисою для всіх регіонів буде жарка погода в першому та останньому тижні липня і більш прохолодна погода в середині місяця. А от щодо опадів – то тут дуже по-різному.

Захід

Для мешканців західних областей – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька – липень очікується найкомфортнішим. Навіть удень температура повітря нечасто перевищуватиме +29 градусів, а до +30-32 стовпчик термометра підніметься лише на Закарпатті, та й то в останній декаді. З опадами по-різному: перша декада скрізь буде не лише теплою, але й “мокрою”, з сильними раптовими зливами. Тому без парасольки або плаща-дощовика краще з дому не виходити. Найбільш дощитиме, “блискатиме” і гримітиме на Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині, а от за Карпатськими горами, на Буковині та Хмельниччині опади очікуються помірними.

Північ

У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – липень також розпочнеться зі спеки та гроз, але вже через кілька днів грози підуть, а комфортні +24-26 градусів залишаться. Однак негода невдовзі повернеться до всіх областей, окрім Волинської. Особливо грозовою погодні сайти обіцяють ніч на Івана Купала (7 серпня), тому всім, окрім волинян, навряд чи вдасться розпалити традиційні “купальські” вогнища і пострибати через них. Далі на жителів північних областей чекає тепла, вдень +26-28 градусів, але нестійка погода. Кожні 3-4 дні можливі короткочасні дощі. Не дивно, що денна температура знизиться в середині місяця до 22-23 градусів. В останній тиждень липня дощових днів побільшає, однак і тепло повернеться, місцями буде до +30. Найсухіша, а отже й найжаркіша погода прогнозується в ці дні на Київщині та Чернігівщині.

Центр

У центрі країни – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська області – погода обіцяє бути по-справжньому липневою: спека від +25 до +30 і вище. Та якщо на Вінниччині і Дніпропетровщині прогнозуються лише невеликі, нехай і часті дощі, які хіба що “приб’ють пил”, то в решті областей очікуються зливи, прогримлять грози, можливе і випадіння граду. Максимальний розгул стихії інтернет-синоптики обіцяють на 6-10 липня, однак у ці дні буде тепло, 28-30 градусів. Похолодання у всіх областях до +22-23 у другій декаді виявиться скоріше приємним бонусом, ніж завдасть дискомфорту. Під кінець місяця спека до +30 градусів і вище знову повернеться, а дощів майже не буде.

Схід

З трьох східних областей – це Харківська, Донецька та Луганська – зливи з грозами у першій декаді липня пройдуть лише на Харківщині. Особливо сильними вони очікуються 7-10 липня. На Донбасі та Луганщині в ці дні буде майже сухо і дуже спекотно, температура повітря вдень +32-34 градуси. Невелике похолодання, до +25-26 градусів, у цих областях прогнозується лише від 15 до 20 липня, потім 30-градусна спека повернеться і втримається аж до серпня. Опади будуть невеликими, однак кожні 3-4 дні де-небудь та й капне. Найбільш пощастить Харківській області, тут в останню декаду дощитиме майже щодня.

Південь

На півдні України – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим – погода в липні буде різною. У кращому становищі опиняться Одещина та Миколаївщина, де потужний прохолодний подих Чорного моря не дозволить температурі підніматися надто високо за +30 градусів, а від 6 до 10 липня можливі дощі з грозами. Друга половина липня у цих двох регіонах прогнозується майже без дощів, температура 28-30 градусів тепла. Приблизно такою ж очікується погода і в Запорізькій області, однак в останній тиждень липня в області можливі помірні опади, а температура не вище 26-28 градусів.

А от на Херсонщині та в Криму обіцяні інтернет-синоптиками протягом місяця мініопади у вигляді двох крапель на піктограмі прогнозу погоди насправді, найімовірніше, “дематеріалізуються” або випадуть у вигляді двох крапель на квадратний метр. А це означає виснажливу липневу спеку +32-34 і вище. Особливо страждатимуть міста та селища, віддалені від моря. Ситуацію погіршить знищення російськими агресорами Каховського водосховища.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів практично збігаються як за температурою, так і за кількістю опадів. А значних погодних катаклізмів у липні очікувати не варто.

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