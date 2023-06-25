На Україну насувається циклон Lambert – синоптик попередила про наслідки

Синоптик Наталка Діденко попередила, що на Україну насувається потужний циклон Lambert.

У зв’язку з цим же від понеділка, 26 червня, в деяких регіонах можливі рясні дощі з грозами.

Про це синоптикиня розповіла на своєму Телеграм-каналі, передає НСН.

Погода в Україні

Синоптик порадила мешканцям східних областей України підготувати парасольки. Також дощі з грозами можуть бути на південному сході, у Полтавській та Черкаській областях, а також у Дніпрі.

Циклон з мужнім імʼям Lambert (карта 1) визначатиме дощовий понеділок у східних областях, на південному сході України, також на Полтавщині, Черкащині та в Дніпрі з районами,

Дощі очікуються із грозами, при грозах вітер буде рвучким – обережно!, написала вона.

За словам Діденко, зливи будуть супроводжуватися рвучким вітром. Місцями опади можуть також спостерігатися на півночі й заході України. По решті територій – зливи малоймовірні.

Температура повітря впродовж понеділка, 26 червня, коливатиметься в комфортних межах +21+26 градусів, на півдні – +25+30, на північному сході повітря свіжіше +18+22 градуси.

У Києві у понеділок вдень +21+23 градуси. Є ймовірність локальних дощів. Вітер очікується з північного заходу, пориви завтра можуть бути сильними.

Підвищення температури повітря до спеки очікується вже на початку липня.

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