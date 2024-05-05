Яка країна може змусити Путіна закінчити війну в Україні: назвали у МЗС Польщі

Очільник МЗС Польщі Сікорський назвав країну , яка може змусити Путіна закінчити війну в Україні

Очільник Міністерства зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський впевнений, що Китай може змусити Путіна закінчити війну в Україні.

Таку думку Сікорський висловив в інтерв’ю BBC World, повідомляють Новини України – НСН.

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За його словами, війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли диктатор Володимир Путін зрозуміє, що “ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, яку він хоче досягти”.

Сікорський вважає, що війна в Україні не завершиться найближчим часом, бо Путіну ще може знадобитися час, щоб це зрозуміти.

“Немає браку потенційних посередників – Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори”, – наголосив Сікорський.

Очільник МЗС Польщі зауважив, що Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні. Він підкреслив, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США.

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