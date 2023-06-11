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Пішки по дну Каховського водосховища – як на Нікопольщині пристосовуються до нових умов (фото, відео)

Журналіст
Каховського водосховища
Фото: Укрінформ
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На Нікопольщині рівень води продовжує падати і скоро по дну Каховського водосховища можна буде ходити пішки.

Журналісти Укрінформу побували у громадах району і показали, як виглядає водосховище, передає НСН.

Придніпровський старостинський округ, що у Нікопольському районі, вже залишився без питної води.

“Насосна станція качала воду буквально до 8 червня, але о 2-й годині ночі почались перебої. Резервуари наразі заповнені. Військова адміністрація проводить роботи, щоб забезпечити населення привізною питною водою. У нас є пункти видачі, там будемо роздавати людям питну воду. Менш захищеним верствам населення доставлятимемо воду додому”, каже в.о. старости одного зі старостинських округів Нікопольського району Олександр Ковальов.

Нікопольський район

вода пішла

Староста каже, що в сусідній Покровській громаді питну воду вже підвозять з розрахунку 6 літрів на одну людину на день. Ці цифри беруть за основу й інші. Наприклад, до Придніпровського старостинського округу входить три села, де нині мешкає близько 3500 – 4000 людей (до війни було близько 5000). Поки що водою люди запаслись. У магазинах паніки також немає, ціни не зростають. Водночас селищна рада готується до позаштатних ситуацій, але ніхто не закликає до евакуації. Проте, за словами старости, є і ті, хто планує виїхати.

“Ніхто не міг подумати, що буде підірвана Каховська ГЕС. Так, усіх лякали, але ж ніхто в це не вірив. У перші години після підриву люди почали набирати воду в 3-4 рази більше, ніж при стандартних нормах споживання. Ми сповістили людей, щоб вони зробили запаси. У нас була можливість це робити впродовж 3-4 днів”, говорить Ковальов.

Він додає, що запас води сформований приблизно на 10 днів.

Місцеві ж кажуть, що схожу “картинку” вже бачили тут весною, коли через пошкодження шлюзів на Каховській ГЕС спускали воду, але тоді її у сховищі було більше. За словами фахівців, найближчими днями рівень води може впасти ще на 1 – 2 м, і тоді можна буде ходити пішки по дну водосховища, яке ще кілька днів тому було заповнене водою.

мешканці нікопольщини

місцеві мешканці

Пані Наталя, місцева мешканка каже, що в їхньому селі завжди була як технічна, так і питна вода. Останньої – в кранах уже нема.

“Нам треба 3-4 “куби” води, щоби полити город. Це на один раз. Будемо надіятись на бога. Може, дощику дасть. Бо городину поливать треба щодня”, говорить жінка.

Якщо ж дощу не буде, то поливатиме дуже дозовано… кружками. Для цього використовуватиме запаси технічної води, які вдалося зробити.

нікопольщина

пані наталя

Придніпровський старостинський округ

Жінка згадує, як колись ходили купатися в річку Кам’янку, від якої нині залишився лише тонкий струмок. На питання, чи є паніка серед населення, і чи не планує особисто вона виїхати, відповідає:

“Паніки трошки є, але їхати особисто я не буду нікуди. Ми бачимо, що вся країна “червона”, скрізь щось коїться”.

город

Крім загрози “зневоднення” у районі почастішали обстріли. Люди кажуть, що росіяни стріляють по Нікопольщині щодня. Обстріл ведуть з окупованого берега водосховища, зокрема і з території атомної станції.

“Ми слухаємо, куди летить і вирішуємо, чи бігти ховатись, чи то не до нас. Нам “виходи” чути. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо”, говорить Наталя.

До атомної станції звідти 6-7 км. Снаряди долітають від 35 до 48 секунд. Здебільшого гатять зі ствольної артилерії.

атомка

дамба

Мешканці села, які буквально бачать найбільшу в Європі атомну станцію зі своїх городів, зізнаються: дуже бояться, що окупанти її підірвуть так само, як і дамбу.

“Ми тут зовсім близько, якщо щось станеться, то перші дізнаємось. Добре одне: мучитись не будемо довго. Раніше якось про це не так думали, але після того, що вони зробили із греблею, розуміємо, що від них можна очікувати всього, і дуже страшно за нашу атомну станцію”, говорять люди.

ЗАЕС

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