Іноді ми замінюємо гаджет не тому, що він більше не працює. А просто купуємо новий, більш вдосконалений пристрій з ширшим функціоналом. А «попередник» лежить без діла. Йому можна знайти застосування. Наприклад, перетворити старий телефон на камеру спостереження.

Bibliotech розповідає, як це зробити. Ловіть лайфхак.

Ви можете встановити просту камеру безпеки у своєму домі та перевіряти своїх дітей чи домашніх тварин, коли забажаєте. Налаштувати це не складно.

Як перетворити старий телефон на камеру спостереження – покрокова інструкція

1.Підготовка старого телефону

Почніть з підготовки двох мобільних пристроїв: старого телефону, який більше не використовується, і поточного. Старий телефон використовується як пристрій камери, а поточний телефон, який ви носите, діє як пристрій перегляду.

2.Встановлення програми Камера

Завантажте програму камери безпеки з магазину додатків свого пристрою. Є багато варіантів, доступних як для Android, так і для iOS. А найкраща програма для перетворення старого телефону на камеру безпеки має такі важливі функції, як віддалений запис і потокове передавання, локальне зберігання відзнятих матеріалів, двостороннє аудіо та виявлення руху.

Вибравши програму для камери безпеки, завантажте її як на старий, так і на поточний телефони та дотримуйтесь інструкцій із налаштування програми.

3.Сполучення ваших пристроїв

Відкрийте програму, увійдіть у свій обліковий запис. Не забувайте використовувати один обліковий запис для обох телефонів, інакше вони не зможуть підключитися. Виконайте кроки, щоб створити пару між пристроями. (Різні програми можуть пропонувати різні способи сполучення.) Встановіть старий телефон як камеру, а інший як засіб перегляду.

4.Вибір ідеального місця розташування

Встановіть камеру в зоні, яку ви хочете контролювати, як-от входи, сходи та вітальня. Розмістіть камеру високо. Таким чином, він чітко захоплює територію, не збиваючи його з ніг вашим дітям або домашнім тваринам. Крім того, камеру слід розташувати під відповідним кутом, щоб забезпечити якнайкращу видимість місцевості.

Крім того, пристрій Камера має бути в зоні дії вашого Wi-Fi і постійно заряджатися. Якщо кабель живлення недостатньо довгий, ви також можете живити свій пристрій за допомогою павербанка.

5.Тестування ваших налаштувань

Після завершення налаштування перевірте два пристрої, щоб переконатися, що вони працюють належним чином. На камері переконайтеся, що вона постійно живиться та працює добре. На пристрої перегляду торкніться, щоб переглянути пряму трансляцію камери. Ви також можете змінити ще кілька налаштувань, як-от установити чутливість виявлення руху та ввімкнути або вимкнути сповіщення.

6.Моніторинг у реальному часі

Тепер ви можете контролювати свою власність без великих витрат і керувати камерою безпеки просто зі свого телефону.

Крім того, якщо у вас багато старих телефонів, ви можете налаштувати їх на одну мережу Wi-Fi і облікові записи в різних місцях, щоб отримати широке покриття.

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