5G може з’явитися в Україні вже у 2025 році – Київстар

Глобальний оператор цифрових комунікацій VEON, якому належить український мобільний оператор “Київстар”, активізує співпрацю з японською компанією Rakuten, що дозволить розвинути в Україні технології для запровадження 5G зв’язку вже з 2025 року. Про це пише Уніан, передає НСН.

5G може з’явитися в Україні вже у 2025 році

“Нам потрібно буде відновлювати інфраструктуру. Ми зараз відновили співпрацю з Rakuten. Особливо щодо Rakuten Symphony. Я впевнений, що Україна заслуговує на найкращу мережу 5G”, – заявив головний виконавчий директор групи VEON Каан Терзіоглу.

Як повідомив президент “Київстару” Олександр Комаров, співпраця з компанією Rakuten передбачається у три етапи.

За його словами, перший етап – це створення спільної лабораторії, на якій запустять технологію Open RAN. Другим етапом є побудова невеликого сегменту мережі на технології Open RAN, що включає в себе 10-15 сайтів (технологічних майданчиків).

“І після цього третя фаза – це вже впровадження на великих масштабах цієї технології для побудови 5G в майбутньому. Вже наступного року в нас буде, що показати. І, я думаю, наприкінці 2024 або на початку 2025 року в нас вже буде живий сегмент мережі, який буде працювати на цій технології в тестовому режимі. Тому що ще остаточно не зрозуміло, коли в Україні будуть впроваджувати технологію 5G”, – сказав Комаров.

Крім того, він наголосив, що компанія планує також досягти 98% покриття населення технологією LTE до 2026 року.

“Це дуже залежить від регіону до регіону. Наприклад, у Київській області покриття 4G вже становить 97 відсотків. Покриття автотраси Київ-Чоп зараз – 95 відсотків 4G інтернету. І щоб ці п’ять відсотків “доробити”, нам потрібно побудувати ще декілька десятків сайтів. Нам потрібно побудувати, довести туди електроенергію, зрозуміти, як ми зможемо обслуговувати цей сайт, зважаючи на його віддаленість від точки присутності співробітників компанії”, – пояснив Комаров.

Нагадаємо, що міжнародна телеком група VEON, яка є єдиним власником Київстару, інвестує в Україну 600 мільйонів USD для розвитку нових технологій та відновлення інфраструктури протягом наступних трьох років.

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