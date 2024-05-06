В Україні переводять паперові трудові книжки в електронний формат. Як проходить процес оцифрування трудової книжки

Про те розповідають Новини України – НСН з посиланням на Донецьку ОВА.

Документи про трудову діяльність треба оцифрувати на вебпорталі ПФУ. Це потрібно, щоб зберегти свій стаж.

Оцифрування трудової книжки – що треба знати українцям

Зробити це можна перейшовши за посиланням.

Також необхідно провести аудит своєї трудової книжки перед її оцифруванням. Слід оглянути першу сторінку (титульний аркуш) та перевірити наявність:

прізвища, ім’я та по батькові, дати народження працівника (зазначені повністю, без скорочень);

прізвища, ім’я та по батькові, дати народження працівника (зазначені повністю, без скорочень);

підпис власника трудової книжки, яким він завірив правильність внесених даних;

підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок;

печатки закладу, де трудову заповнили вперше.

Якщо якісь дані неправильно зазначені, зміни можна вносити за останнім місцем роботи на підставі відповідних документів. Якщо такі документи відсутні, то це можна зробити у судовому порядку.

Також необхідно перевірити всі записи, які стосуються роботи. У разі виявлення невірних даних виправити їх можна на підприємстві, де зроблено такий запис. Якщо підприємство ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник, а у випадку його відсутності – архів.

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