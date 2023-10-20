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Тег:
CуспільствоВійна

Євросоюз продовжив захист українських біженців до 2025 року

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Євросоюз продовжив захист українських біженців до 2025 року
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Євросоюз остаточно продовжив захист українських біженців до 2025 року, повідомляє НСН.

Європейський Союз затвердив рішення про продовження тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року, повідомили в Єврокомісії.

27 вересня 2023 року міністри досягли політичної угоди про продовження тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2025 року. Рішення було ухвалено 19 жовтня 2023 року, – йдеться у повідомленні Єврокомісії у четвер

Громадяни України, які рятуються від війни за кордоном, зможуть користуватись узгодженим набором прав у Євросоюзі, зокрема:

  • доступом до житла;
  • доступом до ринку праці;
  • медичною допомогою;
  • доступом до освіти для дітей.

Євросоюз 4 березня 2022 року активував директиву про тимчасовий захист. Це такий механізм ЄС, який задіюють за виняткових обставин масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб і зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.
За даними ЄК, загалом 4,1 млн біженців з України зареєстровані для отримання тимчасового захисту або аналогічних схем у ЄС.

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