Тимчасовий захист повторно – які країни Європи готові прихистити українців

Від початку великої війни з України до інших країн виїхали декілька мільйонів біженців. Але не усі змогли пристосуватися на новому місці. Де ще в Європі надають тимчасовий захист повторно у 2023 році.

Українці не обмежені у виборі країни, де можна попросити тимчасовий захист вперше. Втім, багатьом людям не підходять умови підтримки, клімат чи місцева культура й вони вирішують переїхати до іншої країни.

НСН з посиланням на ukrainianinpoland.pl. надає список країн, де можна отримати повторний тимчасовий захист.

Де можна отримати тимчасовий захист повторно

Німеччина не обмежила прийом українських біженців після іншої країни. Але це питання вирішується на рівні місцевих чиновників. Перед переїздом рекомендується зв’язатися із міграційної службою в конкретному місті Німеччини та уточнювати про умови прийому. Інформація доступна на порталі для біженців з України.

Нідерланди. Ця країна приймає українських біженців після тимчасового захисту в іншій країні. Для цього слід відмовитися від статусу в першій країні, бо правила забороняють користуватися ним у двох країнах одночасно. Детальну інформацію можна знайти на сайті для українських біженців. Останнім часом потік українців до Нідерландів збільшився. Чимало з цих біженців вже користувалися захистом в іншій країні.

Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС. Про прибуття, реєстрацію та програму допомоги українцям можна дізнатися на порталі dopomoha.ro.

Іспанія приймає українців після тимчасового захисту в інших країнах. В цій країні не можна обрати місто для проживання – його можуть призначити в будь-якому регіоні. Для того, щоб отримати тимчасовий захист, слід подати заяву у Центрах CREADE. Вони працюють у Мадриді, Барселоні, Малазі та Аліканте. Також можна звернутися до поліції столиці провінції.

Португалія надає тимчасовий захист незалежно від попереднього прихистку в іншій країні. Українцям слід подбати про відмову від статусу в попередній країні. Детальну інформацію можна знайти на сайті portugalforukraine.gov.pt.

Хорватія надає тимчасовий захист після відмови від аналогічного статусу в іншій країні. Подати заяву на надання тимчасового захисту можна онлайн через додаток croatia4ukraine. Інформація є українською мовою на сторінках державних органів.

У яких країнах українцям відмовлять у повторному захисті

Деякі країни Європи прийняли правила, за якими тимчасовий захист після прихистку в іншій державі надавати не будуть. Це слід враховувати тим, хто шукає можливість змінити країну тимчасового перебування.

Чехія відмовляє у тимчасовому захисті українцям, які отримали прихисток, дозвіл на проживання чи довгострокову візу (понад 90 днів) в іншій країні. Це стосується і віз до Британії та Канади.

Польща таке правило прийняла у 2023 році. Тимчасовий захист у Польщі можна поновлювати, але не у ситуації, коли прихисток надала інша країна. Не допоможе навіть відмова від в іншій країні. Але через війну можна перебувати на території Польщі без отримання пільг.

Норвегія не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони. Країна надає колективний захист українським біженцям. Якщо українці були зареєстровані на прихисток в іншій країні, Норвегія надасть захист. Але відмовить, якщо до 24 лютого 2022 року втікачі від війни подали заяву чи отримали дозвіл на проживання в одній із країн ЄС, Швейцарії, Ісландії або Ліхтенштейні. Детальніше можна прочитати на сторінці Норвезької організації для шукачів притулку NOAS.

Швейцарія відмовляє у повторному захисті, але перед переїздом варто проконсультуватися з місцевими структурами. Виняток роблять для людей із країн, які вже перевантажені великою кількістю біженців.

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