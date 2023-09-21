ВР ухвалила закон про національні меншини – що відомо

Верховна Рада України ухвалила правки до закону про національні меншини (спільноти) України щодо деяких питань реалізації прав і свобод

Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко. інформує НСН.

За відповідний законопроєкт №9610 проголосували 318 народних депутатів.

Цей документ регулює права національних меншин, зокрема:

визначається, хто такі національні меншини;

дозволяється використання мов нацменшин у рекламі, під час різних заходів, у медіа, під час надання допомоги тощо;

школярам-представникам нацменшин видаватимуть безплатні підручники;

розроблятиметься методологія використання мов нацменшин у певних регіонах;

уточнюється порядок визначення населених пунктів, у яких більшість жителів — представники нацменшини.

ВР ухвалила закон про національні меншини

У документі зазначається, що права та свободи нацменшин можуть бути обмежені відповідно до закону в інтересах національної безпеки, для забезпечення територіальної цілісності та громадського порядку, запобігання заворушенням чи злочинам, охорони здоров’я населення, захисту прав і свобод інших осіб, якщо таке обмеження є необхідним у демократичному суспільстві.

Як відомо, завершення реформи законодавчої бази щодо національних меншин є однією з семи рекомендацій Єврокомісії, отриманих Україною разом зі статусом кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Для виконання цієї рекомендації Верховна Рада в грудні 2022 року ухвалила закон про нацменшини. А в травні 2023-го уряд схвалив концепцію програми «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року, яка має забезпечити імплементацію відповідного закону та спрямована на виконання рекомендації Єврокомісії.

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