Повторне проходження ВЛК «обмежено придатними»: чи потрібно самостійно йти в ТЦК

Повторне проходження ВЛК «обмежено придатними» – обов’язок чоловіків, які раніше мали цей, тепер уже скасований статус. Такі вимоги нового нормативного документу, який вступив у силу 4 травня. А чи потрібно військовозобов’язаним самостійно йти до ТЦК?

На це питання в ефірі національного телемарафону відповіла директорка департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Оксана Сухорукова, передають Новини України – НСН.

За словами посадовиці, направлення на проходження повторної військово-лікарської комісії для “обмежено придатних” осіб має видати військкомат, натомість це можна зробити і самостійно до 4 лютого 2025 року.

Повторне проходження ВЛК: алгоритм дій

З 4 травня набув чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій, згідно з яким в Україні скасовується статус “обмежено придатних” до військової служби. Натомість після проходження повторної медкомісії військовозобов’язаних розподілятимуть на категорії “придатних” та “непридатних”.

За словами Сухорукової, ВЛК громадяни з “обмежено придатним” статусом мають пройти до 4 лютого 2025 року.

Людина не може сама пройти ВВК. Людину повинні направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язану, то тоді її має направити ТЦК, в якому людина перебуває на обліку, – пояснила вона

Чиновниця розповіла, як це працює: військовозобов’язаний стоїть на обліку в ТЦК, який, у свою чергу, має інформацію про “обмежено придатний” статус цього військовозобов’язаного. У зв’язку з цим саме ТЦК має повідомити людину про те, що вона має пройти повторну медкомісію.

У будь-якому випадку я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян обов’язок пройти повторно ВВК. Тобто якщо до вас не приходить протягом тривалого часу повідомлення від ТЦК, то слід піти та оновити свої дані самостійно, – заявила Сухорукова

Нагадаємо: Рак не привід для «списання», а обмежено придатних з 4 травня більше немає – нові накази Міноборони

Наш Телеграм