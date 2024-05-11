У 108-й бригаді ТрО пройшли випробування багатофункціональних наземних дронів. Безпілотники мають назву «Махно». Що ще про них відомо

ЗСУ було проведено випробування наземних дронів.

Прог це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Сили оборонм Півдня Україні.

ЗСУ провели випрубування багафункціональних наземних дронів – щр про них відомо

Повідомляється, що на сьогодні є їх шість модифікацій: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.

«Усі наші дрони мають одну назву – «Махно». На честь легендарного Нестора Махна, який разом зі своїми побратимами, знатно бив у цих краях більшовиків, – зазначив офіцер на бойове псевдо «Діскус». – Розробці дронів ми завдячуємо ініціативі знизу. Конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування – все самотужки зробили наші воїни. Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Волночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім‘ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні», – йдеться в повідомленні.

На переконання «Діскуса», який очолив процес виготовлення наземних дронів, в сучасних бойових умовах ці засоби набувають великого значення, адже дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.

«Випробування відбулися успішно. Отож, найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою», – додали в Силах оборони півдня України.

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