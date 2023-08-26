В українців зможуть відбирати пенсії – Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт, згідно з яким в українців зможуть відбирати пенсії.

Українські пенсіонери, які не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом 6 місяців, можуть втратити пенсію.

При цьому банки зможуть забрати кошти з рахунку пенсіонера на вимогу Пенсійного фонду, якщо протягом 6 місяців були відсутні видаткові операції з такого рахунку.

Так, у разі відсутності видаткових операцій протягом шести місяців, банки за 14 днів до закінчення цього терміну повідомлятимуть про це пенсіонера, а потім Пенсійний фонд.

Як передає НСН, ці та інші додаткові підстави для припинення виплати пенсії передбачає законопроєкт №9453, який Верховна рада ухвалила в першому читанні.

Ініціатором проєкту закону виступив Кабмін в особі Міністерства соціальної політики.

Коли українців можуть позбавити пенсійних виплат

Проєктом акта пропонується доповнити перелік підстав для припинення виплати пенсії в разі:

тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;

якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”;

якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій;

якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Крім того, враховуючи вихід України з низки угод з країнами СНД, а також з країнами-агресорами – росією та Білоруссю, проєктом акта передбачається :

врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами;

врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР;

визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в російській федерації.

Також пропонується відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб на загальних підставах.

Крім того, законопроєкт пропонує ввести до Перехідних положень Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» норму про те, що громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії згідно із цим Законом проводиться за умови повідомлення органу Пенсійного фонду про те, що вони не отримують пенсію від рф, у заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії.

Також визначається, що у разі відсутності обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та органами пенсійного забезпечення інших держав і неможливості документального підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат за зазначені періоди особа повідомляє про це органи Пенсійного фонду в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії.

Разом з тим, очевидно, що наразі обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та рф немає. Тож, пенсіонери на тимчасово окупованих територіях, виходячи з логіки законопроекту, мають подати відповідну заяву органу Пенсійного фонду.

Однак Мінсоцполітики ані у законопроєкті, ані у пояснювальній записці не деталізують, в якій формі та в які строки має бути подана така заява.

Які підстави для втрати пенсії існують зараз

На сьогодні причини для припинення виплати пенсій визначені статтею 49 закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Це:

призначення пенсії на підставі документів, які містять недостовірні відомості;

неотримання пенсійних виплат через відділення поштового зв’язку протягом шести місяців підряд;

виїзд на постійне місце проживання за кордон;

смерть пенсіонера;

влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років (виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі після досягнення пенсійного віку).

У деяких випадках пенсію можна поновити – для цього потрібно звернутися до будь-якого регіонального органу ПФУ та надати інформацію для поновлення пенсії. Після з’ясування обставин та відповідного рішення Пенсійного фонду виплати поновлять протягом 10 днів.

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