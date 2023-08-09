Період для ідентифікації одержувачів пенсій та соціальних виплат в Україні продовжено

Кабінет міністрів продовжив строки для ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку до 31 грудня 2023 року. Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Відповідною постановою передбачено, що період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

В Україні продовжили строки для ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку

Отже, до кінця поточного року навіть за відсутності ідентифікації держава не припинятиме зазначені виплати, а Ощадбанк не блокуватиме рахунки.

Також урядова постанова розширює можливості для фізичної ідентифікації, необхідної для продовження отримання соціальних виплат. Зокрема, можна буде проводити ідентифікацію особи з використанням відеоконференцзвʼязку, під час сеансу якого предʼявлятимуться документи, що посвідчують особу.

До фізичної ідентифікації також прирівнюються:

авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія Підпис (Дія ID);

посвідчення закордонною дипломатичною установою України факту, що особа, яка проживає за кордоном, є живою.

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