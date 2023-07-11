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Тег:
Cуспільство

Хто з ВПО має пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати

Журналіст
Хто з ВПО має пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати
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В Ощадбанку пояснили, хто з ВПО має пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати і як це зробити.

Хто з ВПО має пройти ідентифікацію

У зв’язку з закінченням карантину з 1 вересня 2023 року Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє пресслужба банку, передає НСН.

Фізична ідентифікація відбувається в три етапи:

  • Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги до будь-якого відділення Ощадбанку. З собою слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП).
  • Пред’явлення працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
  • Проведення пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду), або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат з числа ВПО Ощадбанк зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.

В Ощадбанку (1)

Після проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня.

Також в банку нагадали, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України №637 від 05.11.2014 пенсіонерам – внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги – внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні шість місяців.

До отримання ЕПП пенсіонери – внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці.

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