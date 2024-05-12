11 травня у Швеції затримали активістку Грету Тунберг. Вона вимагала заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні.

Про це повідомило «Суспільне», передає сайт «новини України – НСН».

Напередодні фіналу Євробаченні, у Швеції тисячі пропалестинських й антиізраїльських протестувальників вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні. Серед них була і 21-річна активістка Грета Тунберг. Вона звинуватила Ізраїль у «відмиванні» його репутації на пісенному конкурсі.

«В Мальме, де проходить Євробачення, збираються люди з усієї Швеції, щоб протестувати проти участі Ізраїлю в конкурсі. Ми не погодимося з тим, щоб країні, яка зараз здійснює геноцид, дозволили стати платформою для очищення себе», сказала активістка.

Її затримали місцеві правоохоронці.

У Швеції затримали активістку Грету Тунберг: відео

Нагадаємо, на конкурсі «Євробачення» вперше перемогла небінарна людина. А представниці України посіли 3 місце.

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