Євробачення-2024: вперше перемогла небінарна людина, яке місце у України і хто як голосував

Євробачення-2024 завершилося перемогою Швейцарії. А Україна опинилася в трійці лідерів.
Новини України – НСН розповідають все, що відомо про пісенний конкурс цього року.
Євробачення-2024: перша перемога небінарної людини
У шведському місті Мальме 11 травня відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024. Цьогоріч у гранд-фіналі Євробачення брали участь 25 країн, хоча боротися за перемогу мали 26. Напередодні фіналу організатори конкурсу дискваліфікували Нідерланди через гучний скандал.
За результатами голосування перемогу отримав представник Швейцарії Nemo з піснею «The Code». Це перша небінарна людина, яка виграла конкурс.
Виступ Nemo на Євробаченні: відео
Переможець “Євробачення-2024” — представник Швейцарії Немо Меттлер є небінарною особою та застосовує до себе займенники вони/їх.
Наразі їм 24 роки, а музикою почалися займатися у ранньому дитинстві. Немо має низку відзнак у Швейцарії, зокрема найпрестижнішу музичну премію в країні.
У своїх текстах вони торкаються питань гендерної ідентичності, психічного здоров’я та пошуку власного “я”.
Вони отримали за виконання пісні The Code 591 бал — максимум суми балів за результатами голосування глядачів (226 балів) та національних журі конкурсу (365 балів).
Тепер наступне “Євробачення” у 2025 році відбудеться на батьківщині Немо.
Цікаво, що під час виконання пісні “на біс” Немо Меттлер зламали свій Кришталевий кубок переможця “Євробачення-2024”.
Яке місце у України на Євробаченні і хто як голосував
Другою стала Хорватія, а Україна посіла третє місце.
12 балів Україна отримала від журі Чехії та Молдови, 10 від Естонії, Польщі, Франції, 8 балів від журі Ізраїлю, Латвії та Фінляндії, 6 балів від Данії, Португалії, Литви та Австрії, 5 від Люксембургу та Грузії, 4 від Норвегії та Німеччини, 3 бали від журі Ісландії та Швеції, 2 від Швейцарії, Нідерландів, Ірландії та Греції.
Від глядачів зі всього світу Україна отримала 307 балів», – йдеться у повідомленні suspilne.eurovisi.
В останній момент ситуацію врятували глядачі
Після оголошення балів семи країн Україна була у другій половині турнірної таблиці.
Але потім ситуація почала поліпшуватися – Україна стала отримувати високі бали від журі. Але все одно за підсумками ми були на п’ятому місці.
Але глядачі дали нам третє місце. І тут першу позицію українки посіли в таких країнах як: Молдова, Польща, Чехія, Естонія, Литва, Грузія, Мальта. 10 балів від глядачів дали: Латвія, Ізраїль, Португалія, Данія, Сан-Марино, Італія, Іспанія та країни всього світу (які не беруть участь в конкурсі). Вісім балів і третє місце за підсумками голосування єврофанів Alyona Alyona та Jerry Heil отримали у Франції, Хорватії, Норвегії, Німеччині, Швеції, Нідерландах, Ірландії, Кіпрі, Азербайджані, Словенії. Єдиною країною, якою не проголосувала за Україну стала Сербія. А журі цієї країни дало нам лише 1 бал.
Виступ України на Євробаченні: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
Ще новини України і світу: Показали претендентку на перемогу у Євробаченні-2024