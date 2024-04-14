Іран напав на Ізраїль, випустивши сотні ракет і дронів – що відомо (відео)

НСН розповість все, що відомо на цей момент.

Увечері Іран почав проти Ізраїлю операцію під назвою «правдив обіцянка», наголосивши, що «це частина покарання за ізраїльські злочини». Атака стала відповіддю на удар по іранському консульству в Сирії, в якому іранці звинувачують ізраїльтян.

На початку атаки в США оцінили, що вона триватиме протягом кількох годин та заявили про «залізну» підтримку Ізраїлю. Один із високопоставлених американських чиновників сказав журналістам, що, на думку США, по Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 безпілотників і ракет з Іраку, Сирії, південного Лівану і Ємену, але основна частина буде запущена з Ірану.

Агенція Associated Press з посиланням на іранські державні медіа повідомляла, що Іран використав балістичні ракети у своїй атаці проти Ізраїлю.

Врешті атака тривала 5 годин. По Ізраїлю було випущено сотні ракет і дронів.

Щодо точної кількості – дані різняться.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що внаслідок нападу Ірану на Ізраїль було випущено понад 300 ракет і безпілотників.

ABC News вважають, що було запущено 400-500 повітряних цілей. Натомість NYT пише про 185 «шахедів» та 146 ракет різного типу.

Також є інформація, що в своїй атаці проти Ізраїлю Іран використав балістичні ракети.

Втім, ізраїльської території досягла невелика кількість іранських ракет. Переважну більшість вдалося збити. В цьому Ізраїлю допомогли американці та інші союзники – британці та йорданці.

Союзники піднімали свою авіацію. Небо над регіоном увечері 13 квітня виглядало так.

Щодо постраждалих: за медичною допомогою звернулася 31 людина, ізраїльські служби з надзвичайних ситуацій повідомляли про 10-річну дівчинку, що вона перебуває в «критичному стані».

Під час атаки на свою територію ВПС та артилерія Ізраїлю завдали ударів по об’єктах терористів в 3 районах Лівану: серед ураженого — об’єкти терористичної інфраструктури і військові пости, — про це повідомив ЦАХАЛ.

Що кажуть учасники конфлікту Іран-Ізраїль та союзники

Військові дії Ірану, здійснені на підставі статті 51 Статуту ООН щодо законної оборони, були відповіддю на агресію сіоністського режиму проти наших дипломатичних приміщень у Дамаску. На цьому питання можна вважати вичерпаним, — повідомило представництво Ірану в ООН

Станом на ранок Іран оголосив п’ятигодинну атаку завершеною, але погрожує повторити, якщо в Ізраїлі «припустяться помилки».

У ЦАХАЛ вранці 14 квітня заявили, що наразі не відомо про нові запуски в бік Ізраїлю, проте армія продовжує перебувати у стані підвищеної бойової готовності.

Також Ізраїль обіцяє жорстку відповідь на атаку.

Тим часом, президент США Джо Байден у телефонній розмові з Нетаньяху попросив Ізраїль не реагувати безпосередньо на іранський напад. Він попередив Нетаньяху, що Вашингтон не братиме участі в наступальних операціях проти Ірану

Міністр оборони США попросив свого ізраїльського колегу поінформувати США, перш ніж ініціювати будь-яку відповідь Ірану.

США побоюються, що Ізраїль відповість Ірану, «не замислюючись про потенційні наслідки».

Але при цьому палата представників США терміново розгляне допомогу Ізраїлю, — про таке заявив лідер республіканців Стів Скаліс.

Наступного тижня ми змінимо свій раніше оголошений графік, щоб розглянути законодавство, яке підтримає нашого союзника, Ізраїль та притягне до відповідальності Іран, – йдеться у заяві

У разі відповіді Ізраїлю на дії Ірану наступна реакція Тегерана буде подвійною силою, — пише іранська агенція Tasnim з посиланням на джерела.

Радбез ООН збереться на екстрене засідання у зв’язку з атакою Ірану на Ізраїль

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з безпрецедентною ракетною і безпілотною атакою Ірану на Ізраїль відбудеться в неділю, 14 квітня.

Про це повідомляє Le Monde.

Ми маємо намір провести засідання о 16:00 (23:00 за Гринвічем) 14 квітня, – зазначили в дипломатичному представництві Мальти, яка головує в РБ ООН.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Ізраїль закінчив активну фазу війни: виводить війська з Гази, ХАМАЗ заявив про свою перемогу – The Jerusalem Post