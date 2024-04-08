Ізраїль закінчив активну фазу війни: виводить війська з Гази, ХАМАЗ заявив про свою перемогу –  The Jerusalem Post

Ізраїль закінчив активну фазу війни. Країна виводить війська з Гази, залишаючи там лише дві з половиною бригади.

Про це пише The Jerusalem Post, передає НСН.

Нагадаємо, ХАМАС здійснив терористичний напад на Ізраїль півроку тому – 7 жовтня, жорстоко вбивши сотні мирних громадян – у тому числі іноземців. У відповідь в Ізраїлі заявили про намір повністю знищити ХАМАС.

І от, ЦАХАЛ у неділю 7 квітня, оголосив, що на даний момент завершив етап активного вторгнення у війні, залишаючи відкритою можливість майбутнього нового вторгнення в Рафах на півдні Гази.

Це означає, що ЦАХАЛ вивела всю дивізію 98 з Хан-Юніса на півдні Гази, зберігши одну бригаду, плюс – бригаду Нахала та частину бригади 401 – у північній і центральній частині Гази.

Хоча високопосадовець ЦАХАЛу сказав, що ці дії стали реакцією на тиск США, але виведення військ сталося одразу після помилкового вбивства ЦАХАЛом семи працівників гуманітарної місії минулого тижня.

Рішення також було прийнято менш ніж через два дні після того, як Ізраїль відкрив перетин Ерез і порт Ашдод для передачі гуманітарної допомоги. Ці рішення були прийняті під загрозою втрати збройної підтримки США – до цього Єрусалим протягом місяців відмовлявся від цих запитів Вашингтона.

Важливо, що це означає, що, з одного боку, палестинці можуть вільно пересуватися південною Газою та Хан-Юнісом і що існує повний вакуум для запобігання поверненню правління ХАМАС, але ЦАХАЛ тримає північну та центральну Газу відрізаними від півдня.

Це означає, що палестинці не можуть рухатися з півдня на північ і що понад два мільйони палестинців, більше половини з яких є жителями північної частини Гази, залишаються відокремленими від своїх громад, десь орієнтовно 150 000-300 000 палестинців залишаються на півночі Гази.

У певний період ЦАХАЛ мав п’ять дивізій, від 30 000 до 40 000 сухопутних сил, які знаходилися в глибині Гази, а також навіть більші сили, що оточували Смугу.

Ці сили були значно скорочені в середині січня, коли Армія оборони Ізраїлю оголосила, що досягла оперативного контролю над північною частиною Гази, і звільнила Дивізію 63, щоб повернутися до виконання стандартних обов’язків на північному кордоні, протистоячи Хезболлі.

Але з грудня до цього часу дивізія 98 знищувала сили ХАМАСу в Хан-Юнісі та навколо нього, у певний момент маючи приблизно сім бригад.

До початку лютого дивізія 98 виконала більшу частину своєї місії, але вона продовжувала більш дрібні операції в таких районах, як околиці Хамед Хан Юніс.

Ізраїльські високопосадовці вважали, що основною причиною утримання Дивізії 98 у Хан-Юнісі було домогтися поступок від ХАМАС у переговорах щодо обміну заручниками.

Реакція ХАМАС на виведення військ Ізраїлю

ХАМАС негайно оголосив виведення військ Ізраїлю, навіть часткове, перемогою, наголосивши, що він наполягав на цьому, вимагаючи, зокрема, виведення військ з північної Гази.

Зараз увага світу, ймовірно, буде переключена на те, чи вторгнеться ЦАХАЛ першою в Рафах, чи укладе ХАМАС угоду щодо заручників, щоб уникнути такого вторгнення, чи Ізраїль у подальшому поступиться вимогам ХАМАС щодо повернення більшої кількості палестинців у північну Газу.

Офіційний представник ЦАХАЛу спробував сформулювати вихід із Хан-Юніса як відкриття Рафаху.

Чиновник сказав, що якщо більше палестинців покинуть Рафах, евакуювати цивільних осіб, які залишилися, буде легше без необхідності вживати активних, агресивних заходів для їх переміщення.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила, що її операція з повторного захоплення госпіталю Шифа показує, що вона може швидко проникнути й знищити ХАМАС, якщо спробує реформувати військові підрозділи.

Реакція політиків та родин заручників в Ізраїлі

Лідер Об’єднаної правої партії Гідеон Саар прокоментував цей крок у дописі на X таким чином:

Незалежно від того, що станеться пізніше у війні, постійне зменшення чисельності сил та інтенсивності військового тиску протягом останніх місяців — тримав нас далеко від досягнення цілей війни Це безпосередньо пов’язано з нашим відходом від досягнення нової угоди щодо заручників, – додав він

Форум заручників і зниклих безвісти опублікував таку заяву для преси:

У світлі новин про виведення маневрених сил із Гази, Форум сімей заручників і зниклих безвісти нагадує, що ЦАХАЛ увійшов до Гази після 7 жовтня, щоб забезпечити повну перемогу Держави Ізраїль. Рішення уряду вивести маневрові сили з Гази та перейти до постійної оборони доводить, що ЦАХАЛ зміг принести Ізраїлю багато досягнень і перемог на військовій арені та підірвати можливості ХАМАС. Прем’єр-міністр і військовий кабінет – настав час привести державу Ізраїль до абсолютної перемоги! Першим кроком у угоді має стати відхід маневрених сил. Тепер заручники в Газі не повинні бути залишені!

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