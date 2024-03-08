Виступаючи перед американським Конгресом 7 березня Байден у промові згадав Путіна, передає НСН. Президент США присвятив велику частину свого виступу підтримці України.

Президент США Джо Байден виступив у Конгресі з промовою “Про стан справ у державі”. Байден позиціонував себе оплотом проти зростання хвилі загроз для демократії, поклавши відповідальність за цю небезпеку на свого попередника Дональда Трампа. Нижче ключові тези промови американського лідера.

Байден згадав Путіна і назвав Трампа загрозою для демократії: основні заяви

Підтримка України

З часів Лінкольна та Громадянської війни не було таких ударів по демократії, як зараз. Путинська Росія вторглася до України. Він не зупиниться в Україні. Але Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо їм зброю, таку як треба, – заявив Байден

Байден нагадав, що США відстоювали демократичні принципи у Другій світовій війні та під час холодної війни. Він намагався тиснути на республіканців, які блокують схвалення допомоги Україні, Ізраїлю та іншим американським союзником.

Історія буквально спостерігає за нами. Якщо Сполучені Штати підуть – це поставить Україну під загрозу. Європа під загрозою. Вільний світ під загрозою – заохочуючи інших робити те, що вони хочуть, щоб нам зашкодити, – сказав Байден

Він додав, що Україна може зупинити агресію РФ, але для цього потрібно надавати Києву військову допомогу.

Президент США наголосив, що Путін не зупиниться в Україні.

Але тепер допомогу Україні блокують ті, хто хоче, аби ми відмовилися від нашого лідерства у світі, – сказав він, натякаючи на республіканців у Палаті представників

Також Байден підкреслив важливість НАТО як головного стовпа безпеки в регіоні. Він згадав про приєднання Фінляндії до НАТО та привітав Швецію з її нещодавнім членством в альянсі.

Байден у промові звернувся до диктатора Путіна

Моє послання до президента Путіна просте: ми не відступимо. Ми не прогнемося. Я не прогнуся, – сказав Байден

Також у зверненні він порівняв себе з Рузвельтом, який бореться з Гітлером.

Критика Трампа та республіканців

Під час виступу Байден неодноразово проводив прямі порівняння з Трампом, безпосередньо не називаючи його на ім’я. Президент-демократ звинуватив республіканця Трампа у приховуванні правди про штурм Капітолію 6 січня 2021 року, “поклонінні” президенту Росії Владіміру Путіну і зриві законопроєкту про посилення безпеки на кордоні США з Мексикою, повідомляє Reuters.

Байден розкритикував Трампа за його коментарі, в яких республіканець заохочував Путіна вторгнутися в інші країни НАТО, якщо вони не будуть витрачати більше коштів на оборону.

Тепер мій попередник, колишній президент-республіканець, каже Путіну, цитую: “Роби, що хочеш”. Я вважаю, що це обурливо, небезпечно і неприйнятно” – наголосив лідер США

Крім того, Байден протиставив себе Трампу в питаннях прав на аборти та економіки, а також озвучив критику на адресу республіканських законодавців у Конгресі. Він, зокрема, дорікнув республіканцям за те, що вони блокують посилення безпеки на кордоні.

Також лідер США звинуватив Трампа в “хаосі” навколо питання права на аборт і закликав законодавців прийняти відповідне федеральне законодавство.

Демократи вважають, що боротьба за право на аборт і охорону здоров’я жінок має вирішальне значення для переконання виборців у тому, що Трамп переслідує екстремістські цілі.

Він також назвав 77-річного Трампа загрозою для демократії.

Ненависть, гнів, помста, відплата – одні з найдавніших ідей. Але ви не можете керувати Америкою за допомогою стародавніх ідей, які лише відкидають нас назад, – сказав він

Тим часом Трамп надсилав постійний потік повідомлень з критикою на адресу Байдена на своїй платформі Truth Social.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Байден визнав “нестерпні” руйнування у Секторі Гази й оголосив про плани США побудувати новий порт на березі анклаву, який полегшить доставку гуманітарної допомоги.

Хоча президент США не відмовився від непохитної підтримки Ізраїлю, яку він забезпечив після нападу ХАМАС 7 жовтня минулого року, ця пропозиція стала оливковою гілкою для прогресивних виборців, які вважають, що Білий дім не зайшов достатньо далеко, щоб стримати руйнування в Газі.

Економіка в США

Президент США заявив, що американська економіка відновлюється швидкими темпами, а пандемія коронавірусу не контролює життя громадян завдяки вакцинації.

Мені дісталася економіка, яка була на межі краху. Тепер наша економіка викликає заздрість у всьому світі! 15 мільйонів нових робочих місць було створено лише за три роки – це рекорд, – сказав він, додавши, що рівень безробіття у США зараз найнижчий за останні 50 років

Лідер США також заявив, що сьогодні більше людей у США мають медичну страховку, ніж будь-коли, а расовий розрив у багатстві – мінімальний за останні 20 років.

Зарплати продовжують зростати, а інфляція продовжує знижуватися, – додав президент США

За його словами, інфляція в країні знизилася з 9% до 3% — і це найнижчий рівень у світі.

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