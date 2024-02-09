Інтерв’ю Путіна Карлсону – основні тези і розвінчання брехні

Інтерв’ю Путіна Карлсону обговорюють сьогодні в Україні і всьому світі. Зокрема його коментують провідні західні ЗМІ. Але що такого сказав російський диктатор американському пропагандисту? Читайте в матеріалі НСН.
Американський журналіст Такер Карлсон 8 лютого взяв інтерв’ю у Путіна, яке тривало дві години.
А у ніч на 9 лютого Карлсон випустив оприлюднив двогодинне інтерв’ю. Скандальний ексведучий Fox News обіцяв поставити диктатору «гострі запитання», для чого спеціально прилетів у Москву.
Втім, за 120 хвилин Карлсон не знайшов можливості запитати про воєнні злочини росіян в Україні, викрадення тисяч дітей, геноцидну риторику і дії кремлівського режиму.
Натомість в ході бесіди близько півгодини Путін викладав свою версію історії України. Також він заявив, що українці нібито “відчувають себе росіянами”, а “те, що відбувається в Україні, це елемент громадянської війни”.
Путін також заявив, що нібито хоче “домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів”, але до цього не готовий Володимир Зеленський, який заборонив такі переговори на законодавчому рівні.
В цілому можна стверджувати, що нічого нового Путін в інтерв’ю не сказав. Всі ці заяви звучали і раніше. Їх неодноразово чула російська аудиторія. А от те, що пропагандист тепер транслює маячню воєнного злочинця на весь світ – це погано.
Що сказав Путін Карлсону: основні тези
- «Назву ‘Україна’ придумали поляки»
- «Україна — штучна держава, створена за волею Сталіна»
- «Все лівобережжя Дніпра, включаючи Київ – це історично російські землі»
- «Росія не починала війну у 2022 році. Мета Росії – закінчити війну, яку у 2014 році почала Україна».
- «Росію просто водили за ніс у ситуації з Мінськими угодами».
- «Майдан був держпереворотом, який став політичною помилкою ЦРУ».
- «Російські гіперзвукові ударні системи вдосконалюються щодня, але це лише вимушена відповідь».
- «Росія “добровільно та ініціативно пішла на розвал Радянського Союзу”, розраховуючи, що це буде сприйнято Заходом як “запрошення до співпраці та союзництва».
- «Росія не має територіальних претензій до Польщі, Латвії або когось ще. Відправлення військ Москва може розглянути в разі нападу».
- «Угорці, які живуть на заході України, хотіли б повернення земель на історичну батьківщину».
- «Глобальна війна суперечить здоровому глузду, це поставить людство на межу знищення».
- «Росія і Україна рано чи пізно домовляться».
Серед іншого Путін заявив, що міжнародне право має бути скориговане, тому що баланс сил у світі змінився.
Крім того російський диктатор сказав, що розмовляв із Зеленським і нібито спитав у нього, як він може підтримувати нацизм, коли його батько воював з фашистами. А між тим батько Володимира Зеленського народився у 1947 році. Отже, як і завжди, Путін збрехав навіть у цій заяві.
Інтерв’ю Путіна Карлсону – суцільна брехня
Розмову розібрали на «молекули» і проаналізували у Центрі стратегічних комунікацій. Нижче – спростування головних заяв диктатора.
Теза №1. Мета СВО в Україні — «заборона усіляких неонацистських рухів»
Брехня:
Ми поки що не досягли своєї мети в Україні, бо одна з цілей — це денацифікація. Мається на увазі заборона усіляких неонацистських рухів. Потрібно позбутися тих людей, які цю теорію і практику залишають у житті і намагаються її зберегти, — ось що таке денацифікація. Ви знаєте, як вам не здасться дивним, під час переговорів у Стамбулі ми таки домовилися про те, що в Україні не буде культивуватися неонацизм, у тому числі й буде заборонено на законодавчому рівні. Це, виявляється, можна зробити під час переговорного процесу. І тут немає нічого принизливого для України як для сучасної цивілізованої держави. Хіба якійсь державі можна пропагувати нацистів? Ні, правда? От і все.
Правда:
«Неонацизм в Україні» — вигадана російською пропагандою проблема. Звичка Москви навішувати ярлик «фашистів» та «нацистів» на всіх недругів походить ще з часів СРСР. У різний час це на собі відчули Польща, Ізраїль і навіть соціалістична Югославія. Вигадуючи «неонацизм» в Україні, путінська пропаганда намагається представити нашу країну як законну ціль для агресії, терору і знищення (цілі, які ховаються за евфемізмом «денацифікація»). Про це відверто писали пропагандисти, такі як Тимофій Сергейцев. Тим часом не Україна, а саме сучасна Росія перетворилася на нацистську державу: з необмеженою диктатурою, репресіями проти незгодних, експансією в сусідні країни та оголошенням цих країн «вигаданими та несправжніми». Справжньої денацифікації потребує путінська Росія.
Теза №2. Війну можна було закінчити ще півтора року тому, але «Україна піддалася вимогам Джонсона»
Брехня:
«Той факт, що вони підкорилися вимогам або вмовлянням містера Джонсона, здається дуже сумним. Тому що, як сказав Арахамія, ми могли б зупинити ці бойові дії ще півтора року тому, але британці нас умовили та ми відмовилися. Ну і де зараз містер Джонсон? А війна триває».
Правда:
На російсько-українських переговорах у Білорусі та в Туреччині у лютому-березні 2022 року не було досягнуто прийнятного для сторін результату. Москва схиляла Київ до капітуляції. Єдина причина, чому Україна брала участь у цих розмовах – загрозлива ситуація на фронті у перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Однак Сили оборони, які зупинили загарбника під Києвом, позбавили українських дипломатів від необхідності піддаватися російському диктату. У квітні жахливі знахідки у Бучі та в інших визволених містах і селах продемонстрували, що трапляється там, де «зупиняються бойові дії» і починається російська окупація. Однак навіть після цього Київ залишав можливість для діалогу з Москвою: щоб зупинити війну на компромісних, а не нав’язаних умовах. Єдиною умовою української сторони було, щоб Росія утрималася від чергових спроб анексії території. Але Путін не дослухався і сам спалив переговорні мости.
Теза №3. Україну створив Ленін, а потім ще раз – Сталін
Брехня:
«Радянська Україна отримала величезну кількість територій, які взагалі ніколи до неї жодного стосунку не мали, насамперед, Причорномор’я. Але це не важливо. Важливим є те, що Ленін, засновник Радянської держави, створив Україну саме такою.
У Румунії та Угорщини теж частину територій забрали, і вони, ці території, увійшли до складу радянської України і досі там перебувають. Тому ми маємо всі підстави говорити, що, звичайно, Україна у певному сенсі – штучна держава, створена з волі Сталіна».
Правда:
Новітня українська держава була заснована не Леніним і Сталіним, а українським національним рухом – одночасно з Польщею, Литвою, Грузією і навіть самою Росією, як республікою, а не володінням династії Романових, яким вона була до 1917 року. Україна була утворена після колапсу імперій; в межах території, де була українська етнічна більшість (включно зі згаданим Путіним Причорномор’ям). З того часу її кордони не змінилися кардинально. Російські більшовики не створили, а завоювали незалежну Україну, перетворивши її на чергову «радянську республіку». Якщо Путін вважає, що «забирання територій» перетворює якусь країну на штучну, то Росія – найбільш штучна країна, яка всю свою історію займалася загарбуванням чужих територій – від Східної Пруссії і до Маньчжурії.
Теза №4. В Україні йде «громадянська війна» між росіянами
Брехня:
«Українські солдати потрапили в оточення — це конкретний приклад із життя, бойові дії — наші солдати кричать їм: «Шансів немає, здавайтеся! Виходьте, будете живі, здайтеся!». І раптом звідти російською, доброю російською кричать: «Росіяни не здаються!» – І всі загинули. Вони досі росіянами почуваються. У цьому сенсі те, що відбувається, це певною мірою елемент громадянської війни».
Правда:
В Україні й справді живе багато росіян, які є патріотами і захисниками української держави. Вже цей факт руйнує наратив путінської пропаганди про начебто «переслідування росіян в Україні», або що українські росіяни «чекають на визволення» їх Путіним. Україна – зріла політична нація, що об’єднує громадян різного етнічного походження і віросповідання, які живуть у злагоді та взаєморозумінні. Тому нічого дивного в тому, що частина українських воїнів спілкується між собою російською мовою (яку, як стверджує російська пропаганда, в Україні «заборонили»). Фраза «русские не сдаются» – це усталений вираз, добре відомий людям, знайом з російською культурою. Тому не дивно, що українські воїни обрали її для тролінгу росіян-агресорів. Російсько-українська війна у жодному разі не є «громадянською», адже її учасники вже багато років є громадянами різних держав.
Теза №5. США потрібно «просто домовитись з Росією» і війна закінчиться
Брехня:
«Невже американцям нема чим зайнятися? Ви маєте проблеми на кордоні. Проблеми з міграцією, проблеми із національним боргом. Понад 33 трильйони доларів. Вам нема чим зайнятися. Тому ви маєте воювати в Україні. Чи не краще домовитись із Росією? Домовитися, вже розуміючи ситуацію, яка складається на сьогодні, розуміючи, що Росія боротиметься за свої інтереси до кінця, і, розуміючи це, власне, повернутися до здорового глузду, почати з повагою ставитися до нашої країни, до її інтересів та шукати якісь рішення?».
Правда:
Росія і Путін регулярно порушують всі домовленості й відмовляються виконувати міжнародні угоди, під якими стоїть підпис керівництва РФ. Здійснивши повномасштабний напад на Україну росіяни порушили близько 400 міжнародних угод. Росія порушила Заключний акт з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінські угоди) про непорушність європейських кордонів. Росія порушила Будапештський меморандум, згідно з яким вона, так само як і США та Велика Британія, зобов’язалися бути гарантами безпеки України в обміні на передачу Росії українського ядерного арсеналу. Росія порушила Договори про дружбу, співробітництво та партнерство, Про україно-російський державний кордон, Про використання Азовського і Чорного морів і сотні інших договорів з Україною. Росія використовує міжнародні угоди як зброю проти тих держав, з якими вона їх укладає і веде нечесну гру. Домовитися з Росією за рахунок України – це розв’язати Путіну руки для ще більшої та страшнішої війни в Європі та на інших континентах.
Про що не спитав Карлсон Путіна:
- Про блокування американських соцмереж у РФ, зокрема X (Twitter), на якій вийшло це інтерв’ю. Це порушення свободи слова.
- Про переслідування протестантів у Росії. З 2017 у РФ заборонена діяльність Свідків Єгови. На окупованих територіях України з 2014 викрадають, катують, грабують, вбивають протестантських проповідників та вірян.
- Про викрадення українських дітей. За це на Путіна виписано міжнародний ордер.
- Про масові вбивства та знущання з цивільних українців на окупованих територіях (Буча, Ізюм) та інші воєнні злочини.
- Про воєнні провокації проти країн НАТО, які є також провокаціями проти США як їх військового союзника.
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