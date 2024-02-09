Інтерв’ю Путіна Карлсону – основні тези і розвінчання брехні

Інтерв’ю Путіна Карлсону обговорюють сьогодні в Україні і всьому світі. Зокрема його коментують провідні західні ЗМІ. Але що такого сказав російський диктатор американському пропагандисту? Читайте в матеріалі НСН.

Американський журналіст Такер Карлсон 8 лютого взяв інтерв’ю у Путіна, яке тривало дві години.

А у ніч на 9 лютого Карлсон випустив оприлюднив двогодинне інтерв’ю. Скандальний ексведучий Fox News обіцяв поставити диктатору «гострі запитання», для чого спеціально прилетів у Москву.

Втім, за 120 хвилин Карлсон не знайшов можливості запитати про воєнні злочини росіян в Україні, викрадення тисяч дітей, геноцидну риторику і дії кремлівського режиму.

Натомість в ході бесіди близько півгодини Путін викладав свою версію історії України. Також він заявив, що українці нібито “відчувають себе росіянами”, а “те, що відбувається в Україні, це елемент громадянської війни”.

Путін також заявив, що нібито хоче “домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів”, але до цього не готовий Володимир Зеленський, який заборонив такі переговори на законодавчому рівні.

В цілому можна стверджувати, що нічого нового Путін в інтерв’ю не сказав. Всі ці заяви звучали і раніше. Їх неодноразово чула російська аудиторія. А от те, що пропагандист тепер транслює маячню воєнного злочинця на весь світ – це погано.

Що сказав Путін Карлсону: основні тези

«Назву ‘Україна’ придумали поляки»

«Україна — штучна держава, створена за волею Сталіна»

«Все лівобережжя Дніпра, включаючи Київ – це історично російські землі»

«Росія не починала війну у 2022 році. Мета Росії – закінчити війну, яку у 2014 році почала Україна».

«Росію просто водили за ніс у ситуації з Мінськими угодами».

«Майдан був держпереворотом, який став політичною помилкою ЦРУ».

«Російські гіперзвукові ударні системи вдосконалюються щодня, але це лише вимушена відповідь».

«Росія “добровільно та ініціативно пішла на розвал Радянського Союзу”, розраховуючи, що це буде сприйнято Заходом як “запрошення до співпраці та союзництва».

«Росія не має територіальних претензій до Польщі, Латвії або когось ще. Відправлення військ Москва може розглянути в разі нападу».

«Угорці, які живуть на заході України, хотіли б повернення земель на історичну батьківщину».

«Глобальна війна суперечить здоровому глузду, це поставить людство на межу знищення».

«Росія і Україна рано чи пізно домовляться».

Серед іншого Путін заявив, що міжнародне право має бути скориговане, тому що баланс сил у світі змінився.

Крім того російський диктатор сказав, що розмовляв із Зеленським і нібито спитав у нього, як він може підтримувати нацизм, коли його батько воював з фашистами. А між тим батько Володимира Зеленського народився у 1947 році. Отже, як і завжди, Путін збрехав навіть у цій заяві.

Інтерв’ю Путіна Карлсону – суцільна брехня

Розмову розібрали на «молекули» і проаналізували у Центрі стратегічних комунікацій. Нижче – спростування головних заяв диктатора.

Теза №1. Мета СВО в Україні — «заборона усіляких неонацистських рухів»

Брехня:

Ми поки що не досягли своєї мети в Україні, бо одна з цілей — це денацифікація. Мається на увазі заборона усіляких неонацистських рухів. Потрібно позбутися тих людей, які цю теорію і практику залишають у житті і намагаються її зберегти, — ось що таке денацифікація. Ви знаєте, як вам не здасться дивним, під час переговорів у Стамбулі ми таки домовилися про те, що в Україні не буде культивуватися неонацизм, у тому числі й буде заборонено на законодавчому рівні. Це, виявляється, можна зробити під час переговорного процесу. І тут немає нічого принизливого для України як для сучасної цивілізованої держави. Хіба якійсь державі можна пропагувати нацистів? Ні, правда? От і все.

Правда:

«Неонацизм в Україні» — вигадана російською пропагандою проблема. Звичка Москви навішувати ярлик «фашистів» та «нацистів» на всіх недругів походить ще з часів СРСР. У різний час це на собі відчули Польща, Ізраїль і навіть соціалістична Югославія. Вигадуючи «неонацизм» в Україні, путінська пропаганда намагається представити нашу країну як законну ціль для агресії, терору і знищення (цілі, які ховаються за евфемізмом «денацифікація»). Про це відверто писали пропагандисти, такі як Тимофій Сергейцев. Тим часом не Україна, а саме сучасна Росія перетворилася на нацистську державу: з необмеженою диктатурою, репресіями проти незгодних, експансією в сусідні країни та оголошенням цих країн «вигаданими та несправжніми». Справжньої денацифікації потребує путінська Росія.

Теза №2. Війну можна було закінчити ще півтора року тому, але «Україна піддалася вимогам Джонсона»

Брехня:

«Той факт, що вони підкорилися вимогам або вмовлянням містера Джонсона, здається дуже сумним. Тому що, як сказав Арахамія, ми могли б зупинити ці бойові дії ще півтора року тому, але британці нас умовили та ми відмовилися. Ну і де зараз містер Джонсон? А війна триває».

Правда:

На російсько-українських переговорах у Білорусі та в Туреччині у лютому-березні 2022 року не було досягнуто прийнятного для сторін результату. Москва схиляла Київ до капітуляції. Єдина причина, чому Україна брала участь у цих розмовах – загрозлива ситуація на фронті у перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Однак Сили оборони, які зупинили загарбника під Києвом, позбавили українських дипломатів від необхідності піддаватися російському диктату. У квітні жахливі знахідки у Бучі та в інших визволених містах і селах продемонстрували, що трапляється там, де «зупиняються бойові дії» і починається російська окупація. Однак навіть після цього Київ залишав можливість для діалогу з Москвою: щоб зупинити війну на компромісних, а не нав’язаних умовах. Єдиною умовою української сторони було, щоб Росія утрималася від чергових спроб анексії території. Але Путін не дослухався і сам спалив переговорні мости.

Теза №3. Україну створив Ленін, а потім ще раз – Сталін

Брехня:

«Радянська Україна отримала величезну кількість територій, які взагалі ніколи до неї жодного стосунку не мали, насамперед, Причорномор’я. Але це не важливо. Важливим є те, що Ленін, засновник Радянської держави, створив Україну саме такою.

У Румунії та Угорщини теж частину територій забрали, і вони, ці території, увійшли до складу радянської України і досі там перебувають. Тому ми маємо всі підстави говорити, що, звичайно, Україна у певному сенсі – штучна держава, створена з волі Сталіна».

Правда:

Новітня українська держава була заснована не Леніним і Сталіним, а українським національним рухом – одночасно з Польщею, Литвою, Грузією і навіть самою Росією, як республікою, а не володінням династії Романових, яким вона була до 1917 року. Україна була утворена після колапсу імперій; в межах території, де була українська етнічна більшість (включно зі згаданим Путіним Причорномор’ям). З того часу її кордони не змінилися кардинально. Російські більшовики не створили, а завоювали незалежну Україну, перетворивши її на чергову «радянську республіку». Якщо Путін вважає, що «забирання територій» перетворює якусь країну на штучну, то Росія – найбільш штучна країна, яка всю свою історію займалася загарбуванням чужих територій – від Східної Пруссії і до Маньчжурії.

Теза №4. В Україні йде «громадянська війна» між росіянами

Брехня:

«Українські солдати потрапили в оточення — це конкретний приклад із життя, бойові дії — наші солдати кричать їм: «Шансів немає, здавайтеся! Виходьте, будете живі, здайтеся!». І раптом звідти російською, доброю російською кричать: «Росіяни не здаються!» – І всі загинули. Вони досі росіянами почуваються. У цьому сенсі те, що відбувається, це певною мірою елемент громадянської війни».

Правда:

В Україні й справді живе багато росіян, які є патріотами і захисниками української держави. Вже цей факт руйнує наратив путінської пропаганди про начебто «переслідування росіян в Україні», або що українські росіяни «чекають на визволення» їх Путіним. Україна – зріла політична нація, що об’єднує громадян різного етнічного походження і віросповідання, які живуть у злагоді та взаєморозумінні. Тому нічого дивного в тому, що частина українських воїнів спілкується між собою російською мовою (яку, як стверджує російська пропаганда, в Україні «заборонили»). Фраза «русские не сдаются» – це усталений вираз, добре відомий людям, знайом з російською культурою. Тому не дивно, що українські воїни обрали її для тролінгу росіян-агресорів. Російсько-українська війна у жодному разі не є «громадянською», адже її учасники вже багато років є громадянами різних держав.

Теза №5. США потрібно «просто домовитись з Росією» і війна закінчиться

Брехня:

«Невже американцям нема чим зайнятися? Ви маєте проблеми на кордоні. Проблеми з міграцією, проблеми із національним боргом. Понад 33 трильйони доларів. Вам нема чим зайнятися. Тому ви маєте воювати в Україні. Чи не краще домовитись із Росією? Домовитися, вже розуміючи ситуацію, яка складається на сьогодні, розуміючи, що Росія боротиметься за свої інтереси до кінця, і, розуміючи це, власне, повернутися до здорового глузду, почати з повагою ставитися до нашої країни, до її інтересів та шукати якісь рішення?».

Правда:

Росія і Путін регулярно порушують всі домовленості й відмовляються виконувати міжнародні угоди, під якими стоїть підпис керівництва РФ. Здійснивши повномасштабний напад на Україну росіяни порушили близько 400 міжнародних угод. Росія порушила Заключний акт з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінські угоди) про непорушність європейських кордонів. Росія порушила Будапештський меморандум, згідно з яким вона, так само як і США та Велика Британія, зобов’язалися бути гарантами безпеки України в обміні на передачу Росії українського ядерного арсеналу. Росія порушила Договори про дружбу, співробітництво та партнерство, Про україно-російський державний кордон, Про використання Азовського і Чорного морів і сотні інших договорів з Україною. Росія використовує міжнародні угоди як зброю проти тих держав, з якими вона їх укладає і веде нечесну гру. Домовитися з Росією за рахунок України – це розв’язати Путіну руки для ще більшої та страшнішої війни в Європі та на інших континентах.

Про що не спитав Карлсон Путіна:

Про блокування американських соцмереж у РФ, зокрема X (Twitter), на якій вийшло це інтерв’ю. Це порушення свободи слова.

Про переслідування протестантів у Росії. З 2017 у РФ заборонена діяльність Свідків Єгови. На окупованих територіях України з 2014 викрадають, катують, грабують, вбивають протестантських проповідників та вірян.

Про викрадення українських дітей. За це на Путіна виписано міжнародний ордер.

Про масові вбивства та знущання з цивільних українців на окупованих територіях (Буча, Ізюм) та інші воєнні злочини.

Про воєнні провокації проти країн НАТО, які є також провокаціями проти США як їх військового союзника.

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