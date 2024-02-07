В Кремлі продовжують вважати “денацифікацію” і “демілітаризацію” ключовими завданнями у рамках повномасштабної війни проти України. Про це пише OBOZ.UA, передає НСН.

Пєсков видав нову заяву про цілі “СВО” після масованої ракетної атаки по Україні

7 лютого Дмитро Пєсков, прес-секретар російського президента володимира путіна, відповів на запитання щодо мети так званої злочинної “Спільноти військових об’єднань” (СВО). Розмова відбулася після останньої масованої повітряної атаки Збройних Сил росії проти України.

Співробітниця державної радіостанції країни-агресора зазначила, що незабаром від початку “СВО” пройде 2 роки. Вона запитала, які цілі “спецоперації” зараз.

Пєсков відповів, що вони “не змінилися, добре відомі та зберігають свою актуальність”.

“Це денацифікація, демілітаризація?” – уточнила ведуча. “Безумовно, демілітаризація, денацифікація. Це забезпечення безпеки людей, які проживають у тих регіонах, які вже стали російськими. Огородження їх від прямих ударів і фактично порятунок їхніх життів”, – збрехав представник Кремля.

Він цинічно назвав війну росії проти України, розпочату в 2014 році, “громадянською”: мовляв, жителі Донбасу “зазнавали нападу з боку регулярних Збройних сил України”.

“Війна почалася саме тоді. Зупинка цієї війни і є метою “СВО”. У ширшому плані – це забезпечення безпеки РФ на фоні спроб руйнування нейтрального статусу України, засмоктування її в НАТО, подальшого підтягування військової інфраструктури до кордонів нашої країни”, – заявив пособник путіна.

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