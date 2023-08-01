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Виплати ВПО – уряд відтермінував одне з нововведень у наданні допомоги

Журналіст
Виплати ВПО уряд відтермінував одне з нововведень у наданні допомоги
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Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відтермінували норму про виплати ВПО на сім’ю, а не на особу

Про це повідомляє НСН з посиланням на постанову від 31 липня 2023 р. № 789.

Раніше планувалося, що з 1 серпня виплати будуть призначатися не на одну особу, а на всю сім’ю переселенців. Ця норма буде діяти тільки з 1 листопада 2023 року, і документи буде подавати уповноважений член сім’ї.

“З 1 листопада 2023 р. допомога призначається на шість місяців на сім’ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, та виплачується щомісяця одному з членів сім’ї (уповноважена особа) у такому розмірі:

  • для осіб з інвалідністю та діетй – 3000 гривень;
  • для інших осіб – 2000 гривень”, – йдеться в постанові.

Зміни у виплатах ВПО

Згідно з рішенням уряду, з 1 серпня виплати для ВПО будуть призначатися лише на шість місяців.

Допомога може бути призначена сім’ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:

  • діти з інвалідністю,
  • особи, які доглядають за особою з інвалідністю,
  • особи пенсійного віку,
  • які мають трьох і більше дітей віком до 18 років
  • неповнолітнім та малолітним дітям, які прибули без супроводу законного представника,
  • якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Виплати ВПО – уряд відтермінував одне з нововведень у наданні допомоги

Виплати ВПО уряд відтермінував одне з нововведень у наданні фіндопомоги

Кому продовжать виплати

Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.

Водночас виплати не продовжуватимуться особам, які:

  • перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);
  • повернулися до покинутого місця проживання.

Крім того, виплати ВПО не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Кому скасують виплати ВПО

З 1 вересня допомога не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати

А саме, з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які:

  • придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;
  • придбали на суму більше 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
  • мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;
  • придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;
  • мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення.

Нагадаємо, у цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень Найбільшим з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам – 57,6 млрд гривень. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.

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