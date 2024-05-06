В Україні змінять правила рахування страхового стажу. В стаж під час розрахунку пенсії зараховуватимуть той період, коли українці працювали за кордоном

В Україні Верховна Рада ухвалила законопроект №9453 про внесення змін до деяких законів щодо пропорційного обчислення страхового стажу.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Перший Бізнесовий.

В страховий стаж під час розрахунку пенсії будуть враховувати той період, коли українці працювали за кордоном.

В Мінсоцполітики пояснили, шо для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення. Це допомже деяким українцям отримати пенсію.

Правила рахування страхового стажу в Україні зміняться

Отримати пенсію в 65 років можна тільки якщо є щонайменше 15 років стажу. Вимоги щодо стажу для виходу на пенсію у 60 років збільшили з 30 до 31 року. При цьому для того, щоб отримати пенсію у 63 роки, у 2024-му потрібно мати щонайменше 21 рік стажу (було 20 років).

Щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно мати:

у 2025-му – від 32 років стажу;

у 2026-му – від 33 років;

у 2027-му – від 34 років;

у 2028-му – від 35 років.

Вже за рік підвищення вимог щодо стажу стане справжньою проблемою для певної кількості людей. Вони не зможуть вчасно вийти на пенсію та будуть змушені працювати до 63 чи 65 років. Зі стажем від 15 до 21 року пенсія настане у 65 років, зі стажем від 21 до 31 року – у 63 роки.

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