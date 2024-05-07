7 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

7 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 7 травня. День поширення інформації про дитячу депресію. Православні вшановують пам’ять мученика Акакія і відзначають Світлий вівторок. Залишилося 238 днів до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 784-й день повномасштабної війни в Україні.

7 травня – яке сьогодні церковне свято

7 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Акакія. Він народився в Каппадокії та був сотником Мартисійського полка при воєначальнику Фірмі. За часів імператора Максиміана Галерія (305-311) розпочалося гоніння на християн, і коли Фірм почав допитувати своїх воїнів про віру, Акакій твердо і відкрито зізнався у християнстві. За свою непохитну віру Акакій був підданий жорстоким мукам і катуванням, але завдяки своїй вірі він витримав їх.

7 травня у світі

День поширення інформації про дитячу депресію

День поширення інформації про дитячу депресію (Childhood Depression Awareness Day), що відзначається 7 травня, присвячений підвищенню обізнаності про серйозну проблему депресії у дітей. Цей день підкреслює важливість розпізнавання ознак, надання підтримки та доступу до лікування для постраждалих дітей, щоб забезпечити їхній здоровий емоційний та психологічний розвиток.

День обізнаності про ментальне здоров’я дітей

День обізнаності про ментальне здоров’я дітей (Children’s Mental Health Awareness Day), який відзначається щороку 7 травня, є важливою ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності громадськості та розуміння потреб психічного здоров’я дітей і молодих людей.

День обізнаності про рак сечового міхура

Щорічно 7 травня відзначається День обізнаності про рак сечового міхура. Метою цього дня є підвищення обізнаності про рак сечового міхура, тип раку, який вражає слизову оболонку сечового міхура, а також інформування про його причини, симптоми та лікування.

Всесвітній день боротьби з астмою

Щоб привернути увагу всього світового суспільства до поширеної проблеми у різних країнах у перший вівторок травня проводять День боротьби з астмою.

Іменини 7 травня

Семен, Антон, Михайло, Іван, Йосиф, Бернард, Василь, Людмила.

Талісманом людини, народженої 7 травня, є перли. Дорогоцінні камені, які є неповторним витвором природи. Навіть сьогодні перетерті перлики використовуються в різних косметичних засобах..

Традиції, заборони, прикмети 7 травня

Другий день великоднього тижня називається Світлий вівторок. Цього дня, як і попереднього, заведено йти до церкви, а також вітати зі світлим святом родичів і друзів. Також цього дня і протягом усього великоднього тижня роздають милостиню і допомагають нужденним.

За народними традиціями у Світлий вівторок, як і в Поливаний понеділок, обливають одне одного водою – вважається, вона допомагає змити гріхи, образи та хвороби. Також водою окроплюють худобу і домашніх тварин, щоб вони не хворіли.

За старих часів цього дня вирушали в поле або на город і закопували на своїй ділянці крашанку – вітали землю з Великоднем і просили гарного врожаю.

Цього дня також було прийнято купати коней, а пізніше напувати їх особливою “сонячною” водою. Таку воду виставляли вранці під сонячним промінням, щоб вона “набиралася” сил до вечора.

У минулі часи до цього дня у селян закінчувався хліб, розпочинався голодний травень.

Що не можна робити 7 травня:

Не можна лаятися та сваритися.

Не варто ходити по траві босоніж.

Заборонено зловживати спиртними напоями.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки груші.

Наші предки помітили:

побачити стрижа чи ластівку 7 травня— до сприятливого дня;

ввечері на небі веселка — чекайте на ясну погоду вранці, вранішня веселка, навпаки, — до дощу;

вночі місяць червоного кольору — до дощу;

дощить вночі — до теплого і сонячного вересня.

7 травня в історії

Визначні події

1785 — француз Жан-П’єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетнули Ла-Манш на повітряній кулі.

1875 — підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови переходили від Російської імперії в склад Японії в обмін на острів Сахалін.

1887 — американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі більше трьох років.

1915 — німецька субмарина «U-20» торпедувала англійський пасажирський лайнер «Лузітанія». Загинули 1198 пасажирів.

1920 — на другий день по закінченню Зимового походу головних сил Армії УНР, 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого відступили окупаційні війська московської комуни.

1937 — Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як «Вісь Рим-Берлін».

1945 – О 2 год. 41 хв в Реймсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенхауера був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини

1954 – Уряди США, Франції і Великої Британії відмовились прийняти СРСР у члени НАТО

1956 — міністр охорони здоров’я Великої Британії відмовився почати кампанію боротьби з палінням, заявивши, що він не певен в його шкоді.

1984 — в Москві КГБісти схопили на вулиці Андрія Сахарова і доставили в Горьківську обласну клінічну психіатричну лікарню ім. Семашка.

1985 — вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Початок найбільшої в історії СРСР антиалкогольної кампанії.

2016 — У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

Народилися 7 травня

1840 — Петро Чайковський, український і російський композитор, диригент, музично-громадський діяч.

1885 — Микола Кащенко, український біолог.

Померли 7 травня

973 — Оттон I, перший імператор (з 962) Священної Римської імперії.

1901 — Олексій Алчевський, український промисловець, банкір, громадський діяч, меценат, чоловік Христини Алчевської. Засновник гірничих і металургійних підприємств на Луганщині. Засновник міста Алчевськ.

1908 — Петро Єфименко, український етнограф та історик, повернув із небуття останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.

1916 — Агапій Гончаренко, український громадський та церковний діяч.

1938 — Микола Касперович, український художник-«бойчукіст», реставратор, жертва сталінського терору.

1954 — Данило Демуцький, український, радянський фотограф та кінооператор.

1954 — Остап Грицай, український поет, літературознавець, журналіст, критик, перекладач, педагог.

1971 — Леонід Задніпровський, український актор.

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