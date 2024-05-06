Деяким категоріям українців видаватимуть продуктові набори для ВПО у Запорізькій області. Як подати заявку і хто може отримати
Відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів від GEM для енергодарців у Запоріжжі та області
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Соціалочка.
Відкрито форму попередньої реєстрації на харчові набори від Благодійного фонду “Global Empowerment Mission Ukraine” для ВПО з міста Енергодар, які наразі перебувають в місті Запоріжжя та Запорізькій області.
На родину дається один набір, тому форму попередньої реєстрації заповнює лише представник від родини.
Деякі українці можуть отримати продуктові набори для ВПО у Запорізькій області – хто може отримати
Під час отримання допомоги при собі необхідно буде мати оригінали таких документів:
- паспорт;
- довідки ВПО всіх членів родини;
- ідентифікаційні номери всіх повнолітніх членів родини, які є ВПО.
Для отримання допомоги потрібно заповнити онлайн форму: https://cutt.ly/RewgAPTW. Про початок видачі буде повідомленно в телеграм каналі центру: https://cutt.ly/owHw6vzD.
Телефони гарячої лінії: 0980173725, 0997505994.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 14:00.
Адреса: м. Запоріжжя, 10 корпус ЗНУ, навпроти Незалежної України, 13.
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