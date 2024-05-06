Деяким категоріям українців видаватимуть продуктові набори для ВПО у Запорізькій області. Як подати заявку і хто може отримати

Відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів від GEM для енергодарців у Запоріжжі та області

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Соціалочка.

Відкрито форму попередньої реєстрації на харчові набори від Благодійного фонду “Global Empowerment Mission Ukraine” для ВПО з міста Енергодар, які наразі перебувають в місті Запоріжжя та Запорізькій області.

На родину дається один набір, тому форму попередньої реєстрації заповнює лише представник від родини.

Деякі українці можуть отримати продуктові набори для ВПО у Запорізькій області – хто може отримати

Під час отримання допомоги при собі необхідно буде мати оригінали таких документів:

паспорт;

довідки ВПО всіх членів родини;

ідентифікаційні номери всіх повнолітніх членів родини, які є ВПО.

Для отримання допомоги потрібно заповнити онлайн форму: https://cutt.ly/RewgAPTW. Про початок видачі буде повідомленно в телеграм каналі центру: https://cutt.ly/owHw6vzD.

Телефони гарячої лінії: 0980173725, 0997505994.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 14:00.

Адреса: м. Запоріжжя, 10 корпус ЗНУ, навпроти Незалежної України, 13.

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