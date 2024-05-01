Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому – хто і як може отримати

Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому видаються благодійною організацією ГО «Територія Добра Поділля». Розповідаємо, хто і як може отримати.
Продуктові набори можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які проживають у місті Хмельницький.
Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому: як отримати
Для того, щоб отримати продукти на сім’ю, необхідно заповнити форму за цим посиланням
Роздача відбудеться в четвер 02.05.2024 на таких локаціях Хмельницького:
- Вул. Тернопільська 30/1 з 11:00 по 13:00.
Попередня реєстрація за формою – обовʼязкова.
Продуктовий набір видається один раз на місяць.
Читайте також: Продуктова допомога в Хмельницьку – хто може отримати набір