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Тег:
БлагодійністьХмельницький
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Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому – хто і як може отримати

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Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому – хто і як може отримати

Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому видаються благодійною організацією ГО «Територія Добра Поділля». Розповідаємо, хто і як може отримати.

Продуктові набори можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які проживають у місті Хмельницький.

Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому: як отримати

Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому

Для того, щоб отримати продукти на сім’ю, необхідно заповнити форму за цим посиланням

Роздача відбудеться в четвер 02.05.2024 на таких локаціях Хмельницького:

  • Вул. Тернопільська 30/1 з 11:00 по 13:00.

Попередня реєстрація за формою – обовʼязкова.

Продуктовий набір видається один раз на місяць.

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