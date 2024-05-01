Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому – хто і як може отримати

Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому видаються благодійною організацією ГО « Територія Добра Поділля ». Розповідаємо, хто і як може отримати.

Продуктові набори можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які проживають у місті Хмельницький.

Продуктові набори для ВПО у Хмельницькому: як отримати

Для того, щоб отримати продукти на сім’ю, необхідно заповнити форму за цим посиланням

Роздача відбудеться в четвер 02.05.2024 на таких локаціях Хмельницького:

Вул. Тернопільська 30/1 з 11:00 по 13:00.

Попередня реєстрація за формою – обовʼязкова.

Продуктовий набір видається один раз на місяць.

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