Продуктова допомога в Хмельницьку надається внутрішньо переміщеним особам. ВПО можуть отримати набір один раз на місяць
Громадська організація “Територія Добра Поділля” видає продуктову допомогу внутрішньо переміщеним особам в Хмельницьку.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Моя Допомога.
Продуктова допомога в Хмельницьку – хто може отримати набір
ГО “Територія Добра Поділля” підтримує ВПО і надає допомогу, тому запускає в роботу ще один офіс, куди Ви зможете прийти і отримати її.
Продуктовий набір видається один раз на місяць, якщо ви отримували набір протягом місяця від організації, то прохання не реєструватися.
Роздача відбуватиметься в понеділок 29.04.2024 з 11.00 до 13.00 на новій локації ГО за адресою:
- м. Хмельницький, вул. М. Мазура 18/2.
Довідки за телефоном: (067) 860-52-11.
Подати заявку можна тут.
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