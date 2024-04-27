Продуктова допомога в Хмельницьку надається внутрішньо переміщеним особам. ВПО можуть отримати набір один раз на місяць

Громадська організація “Територія Добра Поділля” видає продуктову допомогу внутрішньо переміщеним особам в Хмельницьку.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Моя Допомога.

Продуктова допомога в Хмельницьку – хто може отримати набір

ГО “Територія Добра Поділля” підтримує ВПО і надає допомогу, тому запускає в роботу ще один офіс, куди Ви зможете прийти і отримати її.

Продуктовий набір видається один раз на місяць, якщо ви отримували набір протягом місяця від організації, то прохання не реєструватися.

Роздача відбуватиметься в понеділок 29.04.2024 з 11.00 до 13.00 на новій локації ГО за адресою:

м. Хмельницький, вул. М. Мазура 18/2.

Довідки за телефоном: (067) 860-52-11.

Подати заявку можна тут.

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