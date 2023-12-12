"); Vodafone та lifecell попередили про труднощі в роботі – що сталося

Vodafone та lifecell попередили про труднощі в роботі 12 грудня. Про це НСН повідомляє, посилаючись на офіційні сторінки мобільних операторів.

Vodafone та lifecell попередили про труднощі в роботі

Оператори Vodafone та lifecell попередили абонентів про можливі труднощі у роботі мереж. А все через те, що вони витримують величезне навантаження сьогодні.

Як відзначили у lifecell, робота мережі наразі стабільна, але деякі складнощі можуть виникнути з:

поповненням рахунку,

активацією нових абонентів,

роботою сайту, а також застосунку.

Що ж до Vodafone, то через велике навантаження на канали обслуговування сьогодні у декого з абонентів можуть бути обмеження у використанні цих каналів. Водночас з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай.

Нагадаємо, хакери здійснили потужну атаку на мережу “Київстар”. Внаслідок цього у роботі оператора стався тотальний збій.

Коли Київстар відновить роботу

Генеральний директор компанії звернувся до українців вдень 12 грудня.

Ми неймовірно вдячні за вашу підтримку та розуміння. Ворог робить все, щоб роз’єднати нас і залишити без зв’язку. Але ми не дамо йому жодного шансу. Працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити зв’язок та доступ до інтернету! – сказав він

Вранці у компанії заявляли, що відновлять роботу через 4-5 годин. Але станом на вечір 12 грудня ситуація була незмінна.

Експерти кажуть, що вирішення проблеми може зайняти ще від доби до тижня. Все виявилося складніше, ніж здавалося. За словами деяких аналітиків, ситуація безпрецедентна. Подібного в історії мобільного зв’язку ще не було.

Оновлено:

Офіційна інформація від “Київстар”

Стан мережі на 20:00 12 грудня 2023 року

Спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв`язку.

Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року.

Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково.

Ми висловлюємо подяку правоохоронним органам та державним службам за миттєву реакцію і професійну допомогу в вирішенні цієї безпрецедентної ситуації.

Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації.

Вся команда Київстар висловлює вдячність абонентам, колегам по телеком ринку, корпоративним клієнтам за розуміння і підтримку.

Також у “Київстар” попередили про шахраїв.

Зараз у різних месенджерах активізувались шахраї, тому ми просимо вас довіряти тільки офіційній інформації. Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії. Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями, – йдеться у офіційному повідомленні компанії

На фото – магазин у Львові, де люди стоять у черзі за сім картами інших операторів – джерело фото місцеві телеграм-канали

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