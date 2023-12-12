У роботі «Київстар» стався збій, сайт оператора також не працює – що відомо

Зранку 12 грудня у роботі «Київстар» стався збій. Абоненти скаржаться на відсутність мобільного зв’язку та неможливість увійти на сайт оператора, передає НСН.

Користувачі в соціальних мережах масово повідомляють про відсутність зв’язку.

В окремих регіонах крім мобільного зв’язку не працює і дротовий Інтернет.

Під час спроби входу на сайт Київстару видає помилку, сторінка не працює.

В ефірі національного марафону також підтвердили інформацію та повідомили, що співробітники, які користуються цим оператором, наразі не мають зв’язку.

У роботі «Київстар» стався збій – коментар компанії

Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази, йдеться у повідомленні.

Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. На час усунення технічних складнощів, абонентам рекомендують користуватись можливостями послуги “національний роумінг”.

Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння, додали в компанії.

Як підключити національний роумінг

Підключити національний роумінг можна за кілька хвилин на твоєму смартфоні. Відключити автовибір мережі (на Android: налаштування — мобільна мережа або підключення — оператор. На iOS: параметри — мобільні дані — вибір мережі); Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL; Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу; Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Що ще треба знати

Назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується.

Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів.

Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.

Якщо не вдалося підключитися до мережі іншого оператора, спробуйте перезавантажити телефон.

Раз на день треба намагатися повернутися до мережі свого оператора – вручну або увімкнувши автовибір мережі.

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