У роботі «Київстар» стався збій, сайт оператора також не працює - що відомо
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У роботі «Київстар» стався збій, сайт оператора також не працює – що відомо

Журналіст
У роботі «Київстар» стався збій, сайт оператора також не працює що відомо3

Зранку 12 грудня у роботі «Київстар» стався збій. Абоненти скаржаться на відсутність мобільного зв’язку та неможливість увійти на сайт оператора, передає НСН.

Користувачі в соціальних мережах масово повідомляють про відсутність зв’язку.

В окремих регіонах крім мобільного зв’язку не працює і дротовий Інтернет.

Під час спроби входу на сайт Київстару видає помилку, сторінка не працює.

У роботі «Київстар» стався збій, сайт оператора також не працює що ще відомо

В ефірі національного марафону також підтвердили інформацію та повідомили, що співробітники, які користуються цим оператором, наразі не мають зв’язку.

У роботі «Київстар» стався збій – коментар компанії

Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази, йдеться у повідомленні.

Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. На час усунення технічних складнощів, абонентам рекомендують користуватись можливостями послуги “національний роумінг”.

Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння, додали в компанії.

Як підключити національний роумінг

  1. Підключити національний роумінг можна за кілька хвилин на твоєму смартфоні.
  2. Відключити автовибір мережі (на Android: налаштування — мобільна мережа або підключення — оператор. На iOS: параметри — мобільні дані — вибір мережі);
  3. Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;
  4. Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
  5. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Що ще треба знати

  • Назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується.
  • Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів.
  • Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.
  • Якщо не вдалося підключитися до мережі іншого оператора, спробуйте перезавантажити телефон.
  • Раз на день треба намагатися повернутися до мережі свого оператора – вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Ще новини України: Держава може конфіскувати Київстар найближчим часом

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