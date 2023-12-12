У роботі «Київстар» стався збій, сайт оператора також не працює – що відомо

Зранку 12 грудня у роботі «Київстар» стався збій. Абоненти скаржаться на відсутність мобільного зв’язку та неможливість увійти на сайт оператора, передає НСН.
Користувачі в соціальних мережах масово повідомляють про відсутність зв’язку.
В окремих регіонах крім мобільного зв’язку не працює і дротовий Інтернет.
Під час спроби входу на сайт Київстару видає помилку, сторінка не працює.
В ефірі національного марафону також підтвердили інформацію та повідомили, що співробітники, які користуються цим оператором, наразі не мають зв’язку.
У роботі «Київстар» стався збій – коментар компанії
Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази, йдеться у повідомленні.
Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. На час усунення технічних складнощів, абонентам рекомендують користуватись можливостями послуги “національний роумінг”.
Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння, додали в компанії.
Як підключити національний роумінг
- Підключити національний роумінг можна за кілька хвилин на твоєму смартфоні.
- Відключити автовибір мережі (на Android: налаштування — мобільна мережа або підключення — оператор. На iOS: параметри — мобільні дані — вибір мережі);
- Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;
- Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
- Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.
Що ще треба знати
- Назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується.
- Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів.
- Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.
- Якщо не вдалося підключитися до мережі іншого оператора, спробуйте перезавантажити телефон.
- Раз на день треба намагатися повернутися до мережі свого оператора – вручну або увімкнувши автовибір мережі.
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