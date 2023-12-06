Україна хоче конфіскувати у росіян 50 великих підприємств: список

Україна хоче конфіскувати у росіян 50 великих підприємств. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує РБК-Україна, передає НСН.
“Мова йде про 50 обʼєктів”,– написав Железняк у своєму Телеграмі та оприлюднив перелік.
За його словами, з супровідних документів можна побачити, що з переліку чомусь вилучили “Крюківський вагонобудівний завод” та “Брокард-Україна”, але і додали “Індустріальна спілка Донбасу”, “Алчевський металургійний комбінат” та “Дніпровський металургійний комбінат”.
Згідно з документом, планується вилучити частки росіян в наступних підприємствах:
- “Інститут Южніігіпрогаз” (Донецьк)
- “Краматорський цементний завод – Пушка” (Краматорськ)
- Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ)
- “Українські енергетичні машини” (Харків)
- “Луганськтепловоз”
- “Галичфарм” (Сєвєродонецьк)
- “Житомир- Лада” (Житомир)
- “Зелений мис” (Сімферополь)
- “Полтава – Лада” (Полтава)
- Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій “УРАН” (Харків)
- “Внешінком” (Київ)
- Міжнародна асоціація “Зварювання” (Київ)
- Пансіонат “Відпочинок” конструкторського бюро “Мотор” (Ялта)
- “Морський регістр судноплавства” (Севастополь)
- “13 судноремонтний завод Чорноморського флоту” (Севастополь)
- “Дитячий оздоровчий центр “Воронеж” (Ялта)
- “Ялтинський університет менеджменту”
- Спеціалізований санаторій-профілакторій “ПОЛІТ” (Судак)
- “Пансіонат “Зеніт” (Судак)
- Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта)
- “471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного чорноморського флоту” (Севастополь)
- “Донтулазброя” (Донецьк)
- “Планета- Буд” (Київ)
- Севастопольський комплексний проектний відділ 23 державного морського проектного інституту
- 1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь)
- “Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації’ (Севастополь)
- Асоціація “Високонадійний трубопровідний транспорт” (Київ)
- “Спільне українсько-російське підприємство “Бугаз” (Судак)
- “Пансіонат Зоря” (Крим)
- “771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту” (Севастополь)
- “Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України” (Київ)
- “Полтава-Капітал” (Полтава)
- “Харків-Капітал” (Харків)
- “Охолоджувальні вежі Прага-Київ” (Київ)
- “Московський культурно-діловий центр “Дім Москви” в Донецьку”
- “Газпром збут Україна” (Київ)
- “Гупми” (Крим)
- “Газпромнефть лубрікантс Україна” (Київ)
- “ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА” (Полтава)
- “Газпром експорт” (Київ)
- “Морський регістр судноплавства в Україні” (Одеса)
- “Жефко Україна” (Київ)
- “Індустріальна спілка Донбасу” (Краматорськ)
- “Алчевський металургійний комбінат”
- “Дніпровський металургійний комбінат” (Кам’янське)
- “Алчевський коксохімічний завод”
- “Лисичанська нафтова інвестиційна компанія”
- “Сегежа Оріана Україна” (Калуш)
- “Сегежа Пекеджинг Україна” (Калуш)
- “Росатом Східна Європа” (Київ)
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