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Україна хоче конфіскувати у росіян 50 великих підприємств: список
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Тег:
ВійнаЕкономіка

Україна хоче конфіскувати у росіян 50 великих підприємств: список

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Україна хоче конфіскувати у росіян 50 великих підприємств: список
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Україна хоче конфіскувати у росіян 50 великих підприємств. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує РБК-Україна, передає НСН.

“Мова йде про 50 обʼєктів”,– написав Железняк у своєму Телеграмі та оприлюднив перелік.

За його словами, з супровідних документів можна побачити, що з переліку чомусь вилучили “Крюківський вагонобудівний завод” та “Брокард-Україна”, але і додали “Індустріальна спілка Донбасу”, “Алчевський металургійний комбінат” та “Дніпровський металургійний комбінат”.

Згідно з документом, планується вилучити частки росіян в наступних підприємствах:

  • “Інститут Южніігіпрогаз” (Донецьк)
  • “Краматорський цементний завод – Пушка” (Краматорськ)
  • Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ)
  • “Українські енергетичні машини” (Харків)
  • “Луганськтепловоз”
  • “Галичфарм” (Сєвєродонецьк)
  • “Житомир- Лада” (Житомир)
  • “Зелений мис” (Сімферополь)
  • “Полтава – Лада” (Полтава)
  • Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій “УРАН” (Харків)
  • “Внешінком” (Київ)
  • Міжнародна асоціація “Зварювання” (Київ)
  • Пансіонат “Відпочинок” конструкторського бюро “Мотор” (Ялта)
  • “Морський регістр судноплавства” (Севастополь)
  • “13 судноремонтний завод Чорноморського флоту” (Севастополь)
  • “Дитячий оздоровчий центр “Воронеж” (Ялта)
  • “Ялтинський університет менеджменту”
  • Спеціалізований санаторій-профілакторій “ПОЛІТ” (Судак)
  • “Пансіонат “Зеніт” (Судак)
  • Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта)
  • “471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного чорноморського флоту” (Севастополь)
  • “Донтулазброя” (Донецьк)
  • “Планета- Буд” (Київ)
  • Севастопольський комплексний проектний відділ 23 державного морського проектного інституту
  • 1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь)
  • “Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації’ (Севастополь)
  • Асоціація “Високонадійний трубопровідний транспорт” (Київ)
  • “Спільне українсько-російське підприємство “Бугаз” (Судак)
  • “Пансіонат Зоря” (Крим)
  • “771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту” (Севастополь)
  • “Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України” (Київ)
  • “Полтава-Капітал” (Полтава)
  • “Харків-Капітал” (Харків)
  • “Охолоджувальні вежі Прага-Київ” (Київ)
  • “Московський культурно-діловий центр “Дім Москви” в Донецьку”
  • “Газпром збут Україна” (Київ)
  • “Гупми” (Крим)
  • “Газпромнефть лубрікантс Україна” (Київ)
  • “ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА” (Полтава)
  • “Газпром експорт” (Київ)
  • “Морський регістр судноплавства в Україні” (Одеса)
  • “Жефко Україна” (Київ)
  • “Індустріальна спілка Донбасу” (Краматорськ)
  • “Алчевський металургійний комбінат”
  • “Дніпровський металургійний комбінат” (Кам’янське)
  • “Алчевський коксохімічний завод”
  • “Лисичанська нафтова інвестиційна компанія”
  • “Сегежа Оріана Україна” (Калуш)
  • “Сегежа Пекеджинг Україна” (Калуш)
  • “Росатом Східна Європа” (Київ)

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