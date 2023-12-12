Масована DDoS-атака на Монобанк 12 грудня – що відомо

Вдень 12 грудня сталася масована DDoS-атака на Монобанк.

Як передає НСН, про це повідомив співзасновник Монобанку Олег Гороховський.

«Об’єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем», йдеться у повідомленні.

Речник «ПриватБанку» Олег Серга у коментарі hromadske на запитання, чи перебуває цей банк під DDoS-атакою, повідомив, що нині «все ок».

Що таке DDoS-атака

Зазначимо, що DDoS-атака, або атака на відмову в обслуговуванні, виникає внаслідок надмірного трафіку, який спрямовується на вебсайт, перевантажує його сервер і порушує роботу.

Що передувало

Зранку 12 грудня стався збій у роботі «Київстар». Пресслужба компанії виступила з коротким повідомленням: у мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.

Згодом у компанії повідомили, що стали жертвою «потужної хакерської атаки».

Оператор залучив правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу. Як зазначається, персональні дані абонентів не скомпрометовані, фахівці працюють над усуненням несправностей.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков висловив сподівання, що проблему розв’яжуть за кілька годин.

Як повідомив Суспільному речник «ПриватБанку» Олег Серга, у зв’язку зі складностями в роботі мобільного оператора «Київстар» деякі pos-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку.

У «Водафон» повідомили, що через збій «Київстару» є значне збільшення навантаження на їхню систему платежів. Через це можливі затримки зарахування платежів на баланс, а також таймаути чи помилки на платіжних сторінках при виконанні поповнення.

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