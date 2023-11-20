У жінки з картки Монобанк списали 42 тисячі гривень – чи повернув суд гроші

У киянки через платформу OLX з картки Монобанк списали 42200 гривень. Жінка стверджує, що за цим стоять шахраї і звернулася до суду.

Про це інформує НСН.

Клієнтка вимагає фінустанову через суд повернути їй кошти.

У жінки з картки Монобанк списали 42 тисячі гривень

Як йдеться у рішенні Оболонського районного суду Києва, у січні 2022 року через шахрайські дії невідомих осіб на платформі OLX з рахунку жінки відкритому в АТ “Універсал Банк” списали 42200 гривень. Вона вимагає фінустанову повернути кошти та скасувати нараховані їй проценти за користування використаним лімітом.

“Згідно з витягу з інформаційно-телекомунікаційної системи випливає, що позивач розголосила інформацію, ввівши дані своєї карти за невідомим посиланням, яке отримала від невідомої особи, що є порушенням умов договору, наслідки за яке несе безпосередньо клієнт. При цьому, позивач звернулась до банку лише через 7 годин після здійснення спірних транзакцій”, повідомили у суді.

Рішення суду

Суд відмовив жінці у задоволенні позову. Під час розгляду справи АТ “Універсал Банк” довів, що вона своїми діями чи бездіяльністю сприяла втраті, незаконному використанню особистої інформації, яка дала змогу від її імені розпоряджатися фінансами.

“Кошти списали з рахунку позивачки у зв’язку з порушенням умов договору, що укладений між нею та АТ “Універсал Банк”, суд дійшов висновку про необґрунтованість заявлених вимог про відновлення списаних сум на картковому рахунку та скасування нарахованих процентів та інших штрафних санкцій за користування використаним кредитним лімітом, що утворився внаслідок проведення транзакцій”, вказали у суді.

Раніше ми писали, що українець в Приват24 не зміг прикріпити документи про свою діяльність у повному обсязі. В результаті банк розірвав ділові відносини з ним і як з фізособою-підприємцем, і як просто з фізособою.

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