Неприємною може стати ситуація, коли банк блокує вашу картку, тим самим залишаючи вас без доступа до грошей. Існує 5 найпоширеніших причин, через які банк приймає рішення призупинити дію картки. Про це в інтерв’ю для “24 каналу” розповідає топменеджерка izibank Анна Тігіпко, передає НСН.

5 причин блокування банківської картки: роз’яснення

Як правило, банк блокує картки, щоб захистити ваші кошти, або на вимогу законодавства.

Банк підозрює шахрайство

Йдеться про нестандартні операції з карткою або сумнівну активність клієнта. Для прикладу, це може бути великий об’єм вихідних/вхідних переказів, проведення розрахунків у різних регіонах протягом короткого часу або на велику суму в нічний час, здійснення онлайн-покупки на значну суму, якщо до цього особа лише знімала готівку і ніколи не використовувала картку для інтернет-розрахунків.

Невірне введення PIN-коду

Найчастіше, банк блокує картку після трьох спроб введення неправильного PIN-коду. Також це має бути три рази поспіль.

Рішення суду або відкрите виконавче провадження

У такому випадку гроші заарештовують. Серед причин, наприклад, несплачені штрафи, податки або комунальні послуги. Підставою для цього є заява кредитора: податкової, комунальної компанії або дорожньої інспекції. Суд накладає арешт лише на ту суму, яка потрібна для сплати боргу.

Фінансовий моніторинг

Якщо банк фіксує, що людина отримує великі суми з різних рахунків, а потім переводить їх в готівку, то система може припустити, що йдеться про відмивання нелегальних доходів. Спочатку кредитор відмовиться проводити платежі й попросить клієнта надати документи й пояснення стосовно операцій, в тому числі – підтвердження, що гроші надходять у рамках чинного законодавства.

Закінчення терміну дії картки

Як діяти у разі блокування картки

Анна Тігіпко пояснила, що, як правило, клієнти отримують спеціальне сповіщення від банку через наявний канал зв’язку. Здебільшого це пуш-повідомлення або лист на електронну пошту. Якщо людина отримує інформацію про блокування картки, то варто діяти за таким алгоритмом:

Звернутися до служби підтримки банку;

З’ясувати причини блокування картки;

Виконати інструкції надані відповідними спеціалістами.

Як уникнути повторення подібних ситуацій

Аби уникнути повторення вище згаданих ситуацій потрібно дотримуватися кількох правил. По-перше, не можна надавати доступ до вашого мобільного застосунку третім особам. По-друге, у разі виникнення будь-яких підозр під час покупки (дивне місце, не впевнені в порядності продавця), то краще розраховуватися готівкою.

По-третє, знімайте готівку у банкоматах біля банків. Таким чином, вдасться мінімізувати ризик копіювання карти. Річ у тому, що досить часто шахраї оснащують банкомати, розташовані в багатолюдних місцях, скімінговими пристроями, які здатні копіювати дані банківських карток.

“Також потрібно завжди залишати актуальний номер телефону. Адже у разі виникнення підозри, банк може зателефонувати вам, аби упевнитися, що саме ви робите транзакцію. Не взяли трубку – карту заблокують”, – пояснила Анна Тігіпко.

Крім того, варто враховувати, що виявлені під час фінансового моніторингу порушення найчастіше мають місце, якщо особа отримує платежі з різних джерел. Наведемо приклад. Щоб уникнути ризиків “замороження коштів” у разі здійснення благодійних зборів для ЗСУ, переселенців тощо під час воєнного стану необхідно завчасно повідомити банк про мету збору коштів або відкрити спеціальний рахунок для цих цілей. І ще одне: нікому не довіряйте свою карту!

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