Українці скаржаться, що ПриватБанк блокує перекази, а також раптово заморожуває рахунки без попередження. Про це клієнти ПриватБанку написали у спеціалізованому форумі Мінфін, передає НСН.

ПриватБанк блокує перекази та закриває рахунки: хто в зоні ризику

“Такого знущання з клієнта і не придумаєш. Банк “чекає підтвердження?!” Від кого? Платіж із зарплати”, – поскаржився клієнт банку.

У “Приваті” пояснили, що будь-який платіж, який проводиться з картки ПриватБанку, може потрапити під перевірку.

“З метою забезпечення безпеки операцій у мережі та захисту коштів на рахунках ми проводимо додаткову перевірку. Це звичайна стандартна процедура, яку ми вибірково здійснюємо з метою недопущення різноманітних ризиків”, – пояснили в банку.

Ще один клієнт ПриватБанку розповів, що його рахунки заблокували через те, що він не помітив повідомлення та не підтвердив джерела свого доходу.

“При цьому для повернення коштів мені потрібно з’явитися у відділення та принести список документів, який банк надіслав за місцем реєстрації. У цьому випадку виникає дві проблеми: 1. Місце моєї реєстрації на окупованій території. 2. Я перебуваю за кордоном і з’явитись у найближчому майбутньому не можу”, – йдеться у повідомленні.

Також у “Приваті” зазначили, що рахунок клієнта заблокували через те, що він не пройшов фінансового моніторингу.

“У разі розірвання ділових відносин клієнту надається можливість переведення залишків у інший банк. Додатково вам буде надіслана офіційна відповідь з цього питання”, – зазначили у банку.

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