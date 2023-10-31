Українець в Приват24 не зміг прикріпити документи про свою діяльність у повному обсязі, тоді банк заблокував усі його рахунки.

Про це клієнт ПриватБанку розповів у своїй скарзі на спеціалізованому форумі Мінфін, передає НСН.

“У серпні 2023 року відкрив у Банку рахунок як ФОП. У вересні місяці у додатку Приват24 для бізнесу було повідомлення про необхідність надати документи щодо здійснення мною діяльності як ФОП. Мною була прикріплена скан копія 1-го договору та 1-го акту в Додаток Приват24 При цьому підкріпити ще кілька договорів і актів я не зміг так як додаток Приват24 для бізнесу не давав такої можливості і повідомляв, що “Ви вже підкріпили документи”, пише чоловік.

В результаті банк розірвав ділові відносини з ним і як з фізособою-підприємцем, і як просто з фізособою.

“При цьому мої докази про те, що мені не повідомляли про необхідність надання документів, ні телефоном, ні листом на пошту ситуацію не змінив. Також не змінила ситуацію і моя пропозиція прийти у відділення і надати документи про діяльність ФОП”, поскаржився клієнт.

У ПриватБанку на це відповіли, що у своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

“На жаль, ваше обслуговування в банку обмежене. При розірванні ділових відносин клієнту надається можливість переведення залишків до іншого банку. Додатково вам буде направлена офіційна відповідь з цього питання”, пояснили у фінустанові.

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