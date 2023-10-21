Як вберегти банківську картку від шахраїв – 7 порад від фінансиста

Як вберегти банківську картку від шахраїв в той час, коли кіберзлочинці полюють за грошима українців.

Зараз шахраї придумали купу схем, як видурити гроші та отримати доступ до рахунків. Втім, є кілька простих кроків, які допоможуть захистити свої кошти.

Про це пише НСН із посиланням на публікацію фінансиста Наталії Рудевіч в Instagram.

Зберігайте гроші на різних картках

“Не зберігайте великі суми на одній картці, або ж покладіть гроші на картки від різних банків. Також можна закинути гроші на короткостроковий депозит, або монобанку”, каже Рудевіч.

Використовуйте різні паролі до різних акаунтів

Так шахраям буде складніше отримати доступ до ваших сторінок, бо навіть, якщо зламають один акаунт – решта будуть для них недоступні. Дані з паролями зберігайте в захищеному місці.

“Якщо банк дозволяє, то можна встановити динамічний CVV, він буде періодично змінюватись”, говорить фінансист.

Встановіть інтернет-ліміти на картці

“Виставте суму, з якою ви можете розлучитися. Краще ви щоразу збільшуватимете суму перед покупкою, ніж втратите свої гроші”, радить експерт.

Також встановіть заборону на здійснення платежів, якщо країна, у який ви перебуваєте, не буде збігатись із країною, у якій здійснюється платіж.

Використовуйте банківське страхування

“Скористайтеся банківським страхуванням ваших грошей від фінансового шахрайства з гарантованим поверненням викрадених сум”, радить Рудевіч.

Подвійна аутентифікація

Це використання одразу двох різних способів підтвердження. Завжди використовуйте подвійну аутентифікацію у своїх акаунтах.

Підв’яжіть свій мобільний до паспорта

Якщо ваш номер буде прикріплений до паспорта, це не дасть злочинцям перевипустити вашу SIM-карту й, відповідно, отримати доступ до банківського рахунку.

Розраховуйтесь Apple і Google pay

Ці варіанти оплати безпечніші, ніж вводити номер картки для оплати на різних сайтах. Також варто уникати введення даних вашої картки, якщо користуєтесь публічним Wi-Fi.

Дуже важливо ігнорувати фішингові посилання на шахрайські інтернет-ресурси, які від справжніх сайтів будуть відрізнятися однією непомітною літерою. Тому дуже уважно переходьте за посиланнями.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Наталія Рудевіч (@natali.profinance)

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