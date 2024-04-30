У державному додатку Дія 22 березня з’явилися документи про освіту. Що робити, якщо диплом не відображається у Дії
Щоб побачити документи про освіту у додатку, потрібно його оновити.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Технофан.
Диплом та Свідоцтво підтягуються” автоматично, якщо їх внесли до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Однак деякі користувачі стикаються з тим, що навіть після оновлення додатка диплом не відображається.
В МОН пояснили, чому так трапляється.
Чому не підтягується диплом в Дії
Як діяти, якщо диплом не відображається у Дії: поради
Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в Дії.
У міністерствах кажуть: це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між Дією та документом про освіту.
Щоб вирішити цю проблему, треба звернутися до навчального закладу, який видавав документ, щоб оновити дані.
Також у МОН радять перевірити наявність документа в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності це можна зробити на сайті – https://registry.edbo.gov.ua/.
У Дії відображено неповну чи некоректну інформацію.
Знову ж таки прийдеться звернутися до закладу освіти для виправлення.
Неправильна дата народження.
Тут є два варіанти: звернутися до навчального закладу зі сканами документів або написати на пошту Державне підприємство “ІНФОРЕСУРС” (info@inforesurs.gov.ua) із накладанням КЕП.
Навчальний заклад припинив свою діяльність.
У таких закладів завжди є правонаступник. МОН радить звернуться до нього для розвʼязання ваших питань.
На сьогодні в “Дії” відображають наступні документи:
- свідоцтво про базову середню освіту;
- атестат / свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
- диплом кваліфікованого робітника;
- диплом фахового молодшого бакалавра;
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом спеціаліста;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора мистецтва.
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