У державному додатку Дія 22 березня з’явилися документи про освіту. Що робити, якщо диплом не відображається у Дії

Щоб побачити документи про освіту у додатку, потрібно його оновити.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Технофан.

Диплом та Свідоцтво підтягуються” автоматично, якщо їх внесли до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Однак деякі користувачі стикаються з тим, що навіть після оновлення додатка диплом не відображається.

В МОН пояснили, чому так трапляється.

Чому не підтягується диплом в Дії

Як діяти, якщо диплом не відображається у Дії: поради

Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в Дії.

У міністерствах кажуть: це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між Дією та документом про освіту.

Щоб вирішити цю проблему, треба звернутися до навчального закладу, який видавав документ, щоб оновити дані.

Також у МОН радять перевірити наявність документа в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності це можна зробити на сайті – https://registry.edbo.gov.ua/.

У Дії відображено неповну чи некоректну інформацію.

Знову ж таки прийдеться звернутися до закладу освіти для виправлення.

Неправильна дата народження.

Тут є два варіанти: звернутися до навчального закладу зі сканами документів або написати на пошту Державне підприємство “ІНФОРЕСУРС” (info@inforesurs.gov.ua) із накладанням КЕП.

Навчальний заклад припинив свою діяльність.

У таких закладів завжди є правонаступник. МОН радить звернуться до нього для розвʼязання ваших питань.

На сьогодні в “Дії” відображають наступні документи:

свідоцтво про базову середню освіту;

атестат / свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

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