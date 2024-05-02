Водії в Україні можуть отримати копії документів у Дії. Автомобілісти зможуть відправляти копії своїх документів, у тому числі водійських посвідчень, в необхідні установи

Автомобілісти у мобільному додатку Дія можуть надсилати копії своїх документів, у тому числі водійських посвідчень, в необхідні установи. Про це повідомили у пресслужбі Дії

Про це розповідають Новини України – НСН..

Для того, щоб передати документи через Дію, компанія повинна надіслати запит на копію цифрового документа до застосунку користувача. Після цього користувач має підтвердити запит за допомогою “Дія.Підпису”.

Потім копію документа автоматично надішлють у систему компанії або на електронну пошту, кому як зручніше. Таку копію документа можна прикріпити до відповідних заяв чи договорів.

Як водіям отримати копії документів у Дії – інструкції

За допомогою функції “шеринг” у мобільному додатку Дія крім копії водійського посвідчення, можна надсилати й копії інших документів: технічного паспорта, ID-картки, закордонного паспорта, свідоцтва про народження, довідки внутрішньо переміщених осіб, студентського квитка та документа про освіту.

Як відомо, у додатку Дія можна переєструвати автомобіль.Тобто через цей додаток можна продати або купити автомобіль (а також мотоцикл чи мопед).

Для перереєстрації автомобіля через додаток “Дія” продавець та покупець складають електронний договір купівлі-продажу, а система автоматично перевіряє продавця, покупця та транспортний засіб по базам даних. Якщо у продавця чи покупця є, наприклад, неоплачені штрафи, заборгованість за аліментами, виконавчі провадження, якщо машина перебуває у розшуку, то тоді система не дає перереєструвати ТЗ. При цьому причини відмови не повідомляється.

Надалі система надсилатиме автоматичні повідомлення з конкретною причиною відмови перереєстрації ТЗ. Над таким функціоналом зараз працюють спеціалісти.

У цьому році на порталі Дія має з’явитися ще одна важлива послуга для автомобілістів. Йдеться про розмитнення автомобілів онлайн. У квітні 2024 року у Верховній Раді прийняли за основу відповідний законопроєкт №10380. Але можна буде за бажанням розмитнювати автомобілі і на митниці, як раніше. Кому як зручніше.

При розмитненні автомобілів на порталі Діядля визначення їх митної вартості спиратимуться на вартість нового легкового автомобіля відповідної моделі з урахуванням коефіцієнта віку.

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