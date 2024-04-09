Зміни ПДР з 1 травня – що треба знати українським водіям

В Україні вводять деякі зміни ПДР з 1 травня. Що треба знати водіям про зміни правил дорожнього руху

Про це розповідає НСН із посиланням на пункт 9.8 Правил дорожнього руху (ПДР).

Зміни ПДР з 1 травня

Українські водії звикли включати денні ходові вогні чи ближнє світло фар за містом. Як прописано у Правилах дорожнього руху, робити це потрібно було у період з 1 жовтня до 1 травня. Однак восени 2023 року в правила дорожнього руху внесли зміни. Тепер включати світло за межею населеного пункту потрібно цілий рік.

Якщо на автомобілі немає денних ходовиг вогнів, то водії повинні вмикати ближнє світло фар. Ця вимога стосується всіх транспортних засобів, у тому числі й двоколісних.

Також, якщо транспорт рухається в умовах недостатньої видимості, то водіям дозволяється використовувати дальнє світло фар або додатково протитуманні фари. Але за умови, що таке освітлювання не засліплюватиме інших учасників дорожнього руху.

Для тих, хто за неуважністю чи забудькуватістю проігнорує це правило з 1 травня, чекає штраф 425 гривень згідно з ч.2 ст.122 КУпАП

Навіщо ввели ці зміни

У Патрульній поліції пояснили, що така практика показала гарні результати у країнах ЄС. Як свідчить статистика, використання денних ходових вогнів зменшує кількість ДТП у світлий час дня.

Кількість аварій знизилася на 10-15%. Такі дані наводить Європейський дослідницький інститут безпеки дорожнього руху.

Також варто зазначити, що вже зараз водіям потрібно поміняти зимові шини на літні.

Ще новини України: Пенсії, мінімальна заробітна плата, нові штрафи та правила – які зміни у квітні 2024 року чекають на українців