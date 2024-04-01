У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, чи підвищуватимуть штрафи за порушення ПДР у 2024 році

Станом на весну 2024 року в Україні не планують збільшувати штрафи за порушення ПДР. Таку заяву у своєму інтерв’ю зробив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, розповідає НСН.

За його словами, наразі МВС не планує ініціювати підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. При цьому він вважає, що в Україні штрафи за порушення правил дорожнього руху неадекватні штрафам у країнах Євросоюзу. Тобто вони надто малі порівняно зі штрафами в європейських країнах.

Тому зі слів Леоніда Тимченка можна зробити висновок, що в майбутньому штрафи за порушення правил дорожнього руху в нашій країні підвищуватимуть. Скоріш за все, вже після перемоги над російськими окупантами.

Слід зазначити, що в Україні постійно ведеться обговорення питання щодо необхідності підвищення відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, обговорюється збільшення окремих штрафів та запровадження нових штрафів.

Чи будуть підвищувати штрафи за порушення ПДР – заява МВС

Так, законопроєкт №11029, зареєстрований у Верховній Раді у лютому 2024 року, пропонує запровадити новий штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це 1 700 грн) за використання шин, що не відповідають сезону. Тобто, хочуть штрафувати водіїв, які взимку їздять на літніх шинах, а влітку – на зимових шинах. У разі повторного такого порушення протягом одного року сума штрафу складе від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3 400 – 8 500 грн) з позбавленням посвідчення водія на строк від 3 до 6 місяців.

Крім того, в Україні хочуть запровадити штраф для пішоходів із дітьми за порушення правил дорожнього руху. У Верховній Раді у травні 2023 року зареєстрували відповідний законопроєкт №9289. Але народні депутати ще не розглянули його навіть у першому читанні.

Законопроєкт №9289 пропонує штрафувати пішоходів на 850 гривень або відправляти їх на громадські роботи на 20-40 годин за порушення ПДР (наприклад, перехід дороги на червоний сигнал світлофора), якщо при цьому були діти віком до 16 років. Очікується, що це зробить дорослих пішоходів відповідальнішими, знизиться кількість ДТП з дітьми. При цьому діти не братимуть поганого прикладу зі своїх родичів, знайомих.

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