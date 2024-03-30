В Україні з 1 квітня почне діяти заборона на вилов риби та раків під час нересту. За порушення правил доведеться заплатити штраф або навіть нести кримінальну відповідальність

Про це повідомляє НСН з посиланням на Рівненський рибоохоронний патруль у Facebook.

Зазначається, що заборону на вилов риби вводять для збереження популяції водних біоресурсів.

Заборона на вилов риби з 1 квітня – передбачено великі штрафи за порушення

Міністерство аграрної політики та продовольства України визначило терміни заборони на вилов риби та раків під час нересту:

з 1 квітня по 20 травня – на річках;

з 1 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок (стариці русел, заплави).

З 1 квітня буде заборонено ловити рибу за допомогою човнів та моторних суден. Також забороняється підводне полювання.

Проте у цей період дозволяється любительське рибальство з використання вудочок, вилов з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега поза межами нерестовищ. Здійснювати вилов будь-якими іншими знаряддями або засобами лову забороняється.

За порушення цих правил передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Сума штрафу становить від 1700 до 6800 гривень. Також передбачене обмеження чи позбавлення волі до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу.

Як відомо, в Україні хочуть суттєво підвищити штрафи для водіїв, зокрема, за ненадання переваги в русі “швидким” та іншим транспортним засобам, які мають на це право.

Ще новини України: Як в Україні змінилась вартість риби у березні: ціни в магазинах