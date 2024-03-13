Українцям показали, як змінилась вартість риби у супермаркетах у березні. Про це свідчать дані порталу Мінфін, передає НСН.

Як в Україні змінилась вартість риби у березні: ціни в магазинах

Короп свіжий зараз коштує 161,33 грн за 1 кг, порівняно з лютим ціна знизилась на 10,05 грн. Адже минулого місяця вартість цієї риби складала 171, 38 грн/кг.

У супермаркеті “Auchan” українці можуть придбати коропа за 129,90 грн, а “Metro” — 205,09 грн.

Скумбрія свіжоморожена також впала в ціні, наразі її вартість складає 134,45 грн за 1 кг. У лютому ж вона коштувала дорожче на 4,47 грн, тоді 1 кг був за 138,92 грн. Найвигідніше купувати цю рибу у “Novus” — 1 кг за 134,00 грн.

А от ціна коропа патраного у березні не змінилась, в порівнянні з лютим — 1 кг коштує 200,45 грн. У магазинах “Auchan” цю рибу можна придбати за 189,00 грн/кг, а у “Varus” — 211,90 грн/кг.

На прилавках магазинів не усі види риби подешевіли, до прикладу, оселедець слабосолоний подорожчав у березні на 13,55 грн. Так, його вартість у лютому за 1 кг складала 150,78 грн, а наразі — 164,33 грн/кг.

Найвигідніше купувати оселедець слабосолоний у “Varus” за 139,00 грн/кг.

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