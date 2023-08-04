У Грузії на курорті стався зсув ґрунту – щонайменше 6 людей загинуло (фото)

У Грузії стався масштабний зсув ґрунту в районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача. Вже відомо про 6 загиблих, ще десятки людей розшукують.

Як передає НСН, про це пишуть «Ехо Кавказа» та «Новости-Грузия».

Зсув стався в Шові — це курортне селище у високогірному регіоні Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті. Курорт Шові розташовується на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря.

Зафіксували зсув у другій половині дня 3 серпня, близько 15:15. У регіоні пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв’язок працює з перебоями.

Активна пошуково-рятувальна операція почалася на місці лише через три години після першого повідомлення. Два тіла загиблих знайшли в день зсуву, а зранку в п’ятницю — ще чотири. Ще близько 30 людей розшукують.

Кілька людей уночі знайшли рятувальники в лісі. Ті змогли самі сховатися в безпечному місці. Також установлено місцезнаходження групи геодезистів, яких не могли знайти після зсуву ґрунту. Зараз вони в безпечному місці.

Станом на 11:00 4 серпня евакуйовано 210 людей, серед них багато дітей. Евакуацію проводять на гелікоптерах, оскільки в районі змиті дороги та мости.

Вранці 4 серпня до регіону вилетів прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. До цього пошуково-рятувальними роботами на місці керували міністр інфраструктури Іраклій Карселаде, голова Служби з управління надзвичайними ситуаціями Темур Мгебрішвілі та заступники голови МВС.

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