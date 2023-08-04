Відео моменту морський дрон атакує російський корабель Оленегорский горняк

З’явилось відео, на якому видно, як морський дрон атакує російський корабель “Оленегорский горняк” у Новоросійську.

Про це передає НСН з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Як повідомляється, СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська, в результаті чого пошкоджено великий десантний російський корабель «Оленегорский горняк»

На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

Відео моменту, як морський дрон атакує російський корабель “Оленегорский горняк”

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС.

В результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк.

Також в мережі поширюється відео, де підбитий дроном корабель вмс рф буксують на ремонт.

Зауважимо, раніше в міноборони рф повідомили, що всі атаки були відбиті, а морські дрони знищено.

Нагадаємо, це далеко не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів. Раніше Голова СБУ Василь Малюк говорив, що атака на кораблі рф у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та нещодавній підрив Кримського мосту – справа рук Служби безпеки.

Раніше ми писали: Вибухи у Новоросійську – у рф заявили, що дрони атакували військово-морську базу (фото, відео)

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